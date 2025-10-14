中職》澄清湖棒球場運專區今招商 台鋼鬆口會投標

高雄「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」啟動。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今（14日）舉行「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」招商說明會，同時成立廉政平台，透過權利變換模式，實施者並應租賃營運澄清湖棒球場9年11個月；與會的台鋼雄鷹領隊劉東洋鬆口，台鋼有意願、也會投標。

可容納2萬人的澄清湖棒球場，自1999年啟用迄今，周邊缺乏捷運大眾運輸與商業服務機能，迫切需要活化；未來捷運黃線通車後，將在該區域設置Y3、Y4兩個車站，並進行聯合開發。

高雄市都發局長吳文彥今天於招商說明會表示，本案總面積達12.43公頃，涵蓋運動休閒專用區2.87公頃、體育場用地5.45 公頃、周邊公園4.02 公頃闢建維護，投資規模約180億，並透過都更機制，挹注澄清湖棒球場升級與永續營運，實現高雄邁向「國際運動城市」。

「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」土地所有權人為高雄市，將透過權利變換模式，規劃引入商業零售、休閒遊憩、運動體能健康設施、醫療養生、餐飲、住宿等複合發展型態。實施者並應承諾租賃澄清湖棒球場9年11個月，年租金270萬，每年安排中職、日職或韓職移訓、或棒球活動至少50場，其中，中職一軍賽事至少30場；實施者並須捐贈湖棒球場外野計分大螢幕，或捐贈1億元給市府自行辦理。

今天的說明會吸引多家開發商參加，台鋼董事長王炯棻、領隊劉東洋、台鋼雄鷹董事陳政聞等人也出現會場，對於台鋼是否有意願投資，劉東洋受訪時說「我們當然意願參與!」，就職棒隊永續經營的角度來說，如果能參與這個投標案的話，對於將來職棒經營是比較健全一個方向。

另對於外界認為台鋼一直不願意認養澄清湖棒球場，劉東洋澄清說「其實我們一直都是有意願的!」，只是在等各個主客觀條件都成熟後，來評估做這件事；記者追問「這次公辦都更算是一個契機?」，他回說「對」，也鬆口台鋼會投標。

台鋼雄鷹領隊劉東洋（右起）、董事長王炯棻、董事陳政聞，參加招商說明會。（記者葛祐豪攝）

實施者應承諾租賃澄清湖棒球場9年11個月。（記者葛祐豪攝）

