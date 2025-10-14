自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》澄清湖棒球場運專區今招商 台鋼鬆口會投標

2025/10/14 11:53

高雄「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」啟動。（記者葛祐豪攝）高雄「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」啟動。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今（14日）舉行「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」招商說明會，同時成立廉政平台，透過權利變換模式，實施者並應租賃營運澄清湖棒球場9年11個月；與會的台鋼雄鷹領隊劉東洋鬆口，台鋼有意願、也會投標。

可容納2萬人的澄清湖棒球場，自1999年啟用迄今，周邊缺乏捷運大眾運輸與商業服務機能，迫切需要活化；未來捷運黃線通車後，將在該區域設置Y3、Y4兩個車站，並進行聯合開發。

高雄市都發局長吳文彥今天於招商說明會表示，本案總面積達12.43公頃，涵蓋運動休閒專用區2.87公頃、體育場用地5.45 公頃、周邊公園4.02 公頃闢建維護，投資規模約180億，並透過都更機制，挹注澄清湖棒球場升級與永續營運，實現高雄邁向「國際運動城市」。

「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」土地所有權人為高雄市，將透過權利變換模式，規劃引入商業零售、休閒遊憩、運動體能健康設施、醫療養生、餐飲、住宿等複合發展型態。實施者並應承諾租賃澄清湖棒球場9年11個月，年租金270萬，每年安排中職、日職或韓職移訓、或棒球活動至少50場，其中，中職一軍賽事至少30場；實施者並須捐贈湖棒球場外野計分大螢幕，或捐贈1億元給市府自行辦理。

今天的說明會吸引多家開發商參加，台鋼董事長王炯棻、領隊劉東洋、台鋼雄鷹董事陳政聞等人也出現會場，對於台鋼是否有意願投資，劉東洋受訪時說「我們當然意願參與!」，就職棒隊永續經營的角度來說，如果能參與這個投標案的話，對於將來職棒經營是比較健全一個方向。
另對於外界認為台鋼一直不願意認養澄清湖棒球場，劉東洋澄清說「其實我們一直都是有意願的!」，只是在等各個主客觀條件都成熟後，來評估做這件事；記者追問「這次公辦都更算是一個契機?」，他回說「對」，也鬆口台鋼會投標。

台鋼雄鷹領隊劉東洋（右起）、董事長王炯棻、董事陳政聞，參加招商說明會。（記者葛祐豪攝）台鋼雄鷹領隊劉東洋（右起）、董事長王炯棻、董事陳政聞，參加招商說明會。（記者葛祐豪攝）

實施者應承諾租賃澄清湖棒球場9年11個月。（記者葛祐豪攝）實施者應承諾租賃澄清湖棒球場9年11個月。（記者葛祐豪攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中