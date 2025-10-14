國聯冠軍賽》史奈爾秀另類24上24下 道奇教頭談為何不讓他續投第9局

史奈爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽，道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今天主投8局狂飆10次三振0失分，雖然道奇23歲新人佐佐木朗希9局下「開劇場」，道奇最後仍在客場以2比1擊敗釀酒人，系列賽拔得頭籌。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪坦言，曾考慮讓史奈爾續投第9局。

史奈爾今天主投8局用103球，僅被敲1安、沒有丟保送，狂飆10次三振寫生涯新高，上演另類的24上24下。史奈爾在今年季後賽3場先發都摘勝，共投21局賞28次三振，防禦率僅0.86。

請繼續往下閱讀...

佐佐木朗希第9局登板關門卻「開劇場」，僅投0.2局失1分退場，道奇換37歲老將崔南（Blake Treinen）後援，雖然一上場丟保送形成滿壘，但崔南在關鍵時刻三振釀酒人打者圖榮（Brice Turang），幫助道奇守住勝利。

對於讓史奈爾投完8局退場，羅伯斯坦言這決定是一半一半的機率，考量到佐佐木朗希近期的投球狀況，以及史奈爾可能會在系列賽第5戰以正常休息天數先發，而且還有2分的領先。

談到史奈爾今天8局0失分的優質好投，羅伯斯讚賞，「這大概是我記得他在季後賽中投得最好的一場比賽...控球很棒，你不會常看到這樣的表現，真的非常特別。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法