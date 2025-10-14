自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MiLB》肌肉增量6公斤、飆速152公里！陽念希首個旅美賽季有收穫

2025/10/14 12:09

陽念希。（資料照，記者林正堃攝）陽念希。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕陽念希於今年初正式加盟美國職棒舊金山巨人，展開旅美生涯首年挑戰。經過一整季的訓練與出賽，陽念希在新人聯盟賽季後段登板，在四場比賽中累計投5局失3分，送出8次三振、另有2次保送，K9 值達 14.4，並追平生涯最快球速152公里，展現紮實投球基礎與逐步提升的身體條件，球速與控球能力皆有明顯進步。

雖然直到七月才迎來首次出賽，但陽念希從球季初期便隨隊熟悉賽場氛圍，他提到：「其實很早就適應了節奏，因為前面看了很多比賽，準備時間也夠，第一場就能進入狀況。」由於出賽時間較晚，球隊並未急於安排密集賽程，而是以調整與強化身體為首要任務，「剛開始球隊讓我先休息，主要以重量訓練與身體強化為主。後來每週一場比賽，局數不多，重點是讓我熟悉美國職棒的節奏。」

談到身形明顯壯了一號，陽念希笑說並非刻意增重：「可能這邊飲食有很多肉，加上營養補充與重量訓練，自然就變大隻。返台前一對一回顧賽季時，教練聽到我多了 6 公斤肌肉還嚇一跳。」他表示增重後投球穩定度明顯提升，「身體更有力、動作更穩定、控球也變準，球速能持續維持，整體控制能力提升不少。」本季在教練團的安排下，訓練目標明確聚焦「身體素質」，他說：「教練一直提醒，年輕球員最重要的就是把身體練好，基礎打穩，未來才有機會往上升級。」

回顧整季，陽念希認為每場比賽都有收穫，「有一場表現不理想，控球出現問題，後來和教練討論後發現動作沒問題，是我自己想太多。那次學到不要過度懷疑自己，下一場就馬上調整回來。」隨著經驗累積，他逐漸建立屬於自己的節奏與每日例行公事。「每週一場比賽、一場牛棚，讓我更了解自己的身體，每天練習前會依狀況微調訓練內容，讓自己在比賽時維持最佳狀態。」

球季結束後，陽念希也參與秋季訓練營，繼續以賽代訓也持續穩定發揮，他說：「雖然有些球員已經放假，但教練提醒我們訓練是為了自己，多練一分，就多收穫一分。」

旅美首年，陽念希在場內外都獲得許多學習機會，與同樣效力巨人系統的學長李晨薰相處密切，「很多生活和球隊的事都能問他，尤其是他受過傷後很懂得保護自己，這讓我更注意身體狀況，也學到如何長期維持健康。」

舊金山巨人環亞太區球探薛奕煌說：「陽念希在首個美國完整賽季中，展現出強大的適應力及穩定沉著的心態，擁有成熟的速球與滑球掌控能力，能主動攻擊好球帶，即使遇到危機都能迅速調整，保持投球的侵略性。」

回台後，陽念希將依球隊提供的課表持續訓練，「先休息一下再開始課表訓練，持續維持力量與感覺。」

展望明年，陽念希說，希望自己能再向更高層級挑戰。他說：「我有信心升上去，但不會太急躁，會一步步來。希望能拉長投球局數，把今年不足的地方修正好，讓自己更穩定、更強壯。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中