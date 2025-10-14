國聯冠軍賽》兩度敬遠大谷翔平 釀酒人教頭說明考量：不是很難的決定

大谷翔平獲敬遠。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽G1，道奇日本巨星大谷翔平全場獲3次保送，包含2次敬遠，道奇隊靠塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今天主投8局狂飆10次三振0失分的優質好投，最後在客場以2比1險勝釀酒人。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）說，敬遠大谷並不是很困難的決定。

大谷翔平全場2打數0安，單場獲3次保送，分別在第5局、第9局獲得敬遠，其中第9局大谷獲故意保送後，道奇1出局攻占滿壘，下一棒的道奇球星貝茲（Mookie Betts）選到四壞擠回1分保險分。

請繼續往下閱讀...

「打者翔平」在季後賽出賽7場，共29打數敲4安，有2轟、5打點，打擊率為1成38，選到6次保送中有4次是獲對手敬遠，上壘率為2成86。

大谷翔平獲敬遠。（法新社）

對於為何要敬遠大谷翔平，墨菲說明，如果壘包上有空位，而且能把局面轉為雙殺可能的可能性，當右投手在球場上的時候，球隊只能這樣做，大谷翔平即使是狀況不佳，仍是名危險的打者，他有可能擊出飛球導致失分，「面對史奈爾的時候，你不能掉分。」

大谷翔平在國聯分區賽面對費城人，共18打數僅1安，打擊率0.056、吞9次三振。

墨菲強調，大谷翔平的季後賽數據對他來說並不重要，他曾說貝茲是棒球界最好的選手之一，但這不是對貝茲不敬，而是當右投手碰到站上打擊區的大谷翔平，這是正確的決定，「翔平能擊出強勁的球到外野。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法