自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》兩度敬遠大谷翔平 釀酒人教頭說明考量：不是很難的決定

2025/10/14 12:52

大谷翔平獲敬遠。（美聯社）大谷翔平獲敬遠。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽G1，道奇日本巨星大谷翔平全場獲3次保送，包含2次敬遠，道奇隊靠塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今天主投8局狂飆10次三振0失分的優質好投，最後在客場以2比1險勝釀酒人。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）說，敬遠大谷並不是很困難的決定。

大谷翔平全場2打數0安，單場獲3次保送，分別在第5局、第9局獲得敬遠，其中第9局大谷獲故意保送後，道奇1出局攻占滿壘，下一棒的道奇球星貝茲（Mookie Betts）選到四壞擠回1分保險分。

「打者翔平」在季後賽出賽7場，共29打數敲4安，有2轟、5打點，打擊率為1成38，選到6次保送中有4次是獲對手敬遠，上壘率為2成86。

大谷翔平獲敬遠。（法新社）大谷翔平獲敬遠。（法新社）

對於為何要敬遠大谷翔平，墨菲說明，如果壘包上有空位，而且能把局面轉為雙殺可能的可能性，當右投手在球場上的時候，球隊只能這樣做，大谷翔平即使是狀況不佳，仍是名危險的打者，他有可能擊出飛球導致失分，「面對史奈爾的時候，你不能掉分。」

大谷翔平在國聯分區賽面對費城人，共18打數僅1安，打擊率0.056、吞9次三振。

墨菲強調，大谷翔平的季後賽數據對他來說並不重要，他曾說貝茲是棒球界最好的選手之一，但這不是對貝茲不敬，而是當右投手碰到站上打擊區的大谷翔平，這是正確的決定，「翔平能擊出強勁的球到外野。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中