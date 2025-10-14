國聯冠軍賽》「他們不放棄任何出局數...」道奇球星佛里曼讚釀酒人打出精彩一仗

佛里曼（左）。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍系列賽首戰，最終道奇以2：1險勝釀酒人，收下系列賽的第1場勝利，道奇明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）賽後受訪時坦言對手打得很精采，球隊也很幸運能收下勝利。

投手部分，今天道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）主投8局無失分並狂飆10張老K，成為本場比賽的一大亮點，打擊方面，佛里曼在6局上半敲出本季季後賽首轟，9上團隊又靠著一波攻勢再下一城，成為獲勝的關鍵。

然而道奇今日在攻守兩端卻遇到不少危機，打線先是在前3局一支安打都敲不出來，4局下半滿壘情況更是遇到極度罕見的雙殺「滿壘計」，甚至最後半局，在季後賽擔任終結者一職的佐佐木朗希狀況不佳，由崔南（Blake Treinen）驚險收下殘局奪得開門紅。

第1戰就打得如此膠著，也讓佛里曼坦言，這就是在季後賽會想像到的畫面，「整場比賽都坐立難安，很明顯從結果來看，9局上半的保險分真的太重要了。這是場好比賽，一如我們所知釀酒人打得很不錯，他們不放棄任何出局數，即便到了比賽的最後一刻還是試圖追上，還好我們很幸運在第1場比賽就能抓下勝利。」

本場比賽以小分差輸球，與進攻火力脫離不了關係，全場道奇在得點圈10個打數僅敲出1支安打，對此佛里曼說：「我想每個曾經參與過季後賽的人都知道，每顆球都非常的重要。如果你在每場結束後都不覺得累，就代表你身體還有餘裕，我認為當你全身灌注在對手每顆投球，想要拚盡全力為Blake（指史奈爾）多拿一點分數，那你賽後應該要感到精疲力盡才是。」

根據統計，大聯盟在任何7戰4勝制的季後系列賽史上，率先拿下首戰勝利的球隊有64.9%的機率可以晉級，另外，當系列賽的主場配置為「2-3-2」時，在G1「作客」且獲勝的隊伍也有56.3%能夠晉級。

