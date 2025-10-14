自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》「他們不放棄任何出局數...」道奇球星佛里曼讚釀酒人打出精彩一仗

2025/10/14 13:26

佛里曼（左）。（路透）佛里曼（左）。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍系列賽首戰，最終道奇以2：1險勝釀酒人，收下系列賽的第1場勝利，道奇明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）賽後受訪時坦言對手打得很精采，球隊也很幸運能收下勝利。

投手部分，今天道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）主投8局無失分並狂飆10張老K，成為本場比賽的一大亮點，打擊方面，佛里曼在6局上半敲出本季季後賽首轟，9上團隊又靠著一波攻勢再下一城，成為獲勝的關鍵。

然而道奇今日在攻守兩端卻遇到不少危機，打線先是在前3局一支安打都敲不出來，4局下半滿壘情況更是遇到極度罕見的雙殺「滿壘計」，甚至最後半局，在季後賽擔任終結者一職的佐佐木朗希狀況不佳，由崔南（Blake Treinen）驚險收下殘局奪得開門紅。

第1戰就打得如此膠著，也讓佛里曼坦言，這就是在季後賽會想像到的畫面，「整場比賽都坐立難安，很明顯從結果來看，9局上半的保險分真的太重要了。這是場好比賽，一如我們所知釀酒人打得很不錯，他們不放棄任何出局數，即便到了比賽的最後一刻還是試圖追上，還好我們很幸運在第1場比賽就能抓下勝利。」

本場比賽以小分差輸球，與進攻火力脫離不了關係，全場道奇在得點圈10個打數僅敲出1支安打，對此佛里曼說：「我想每個曾經參與過季後賽的人都知道，每顆球都非常的重要。如果你在每場結束後都不覺得累，就代表你身體還有餘裕，我認為當你全身灌注在對手每顆投球，想要拚盡全力為Blake（指史奈爾）多拿一點分數，那你賽後應該要感到精疲力盡才是。」

根據統計，大聯盟在任何7戰4勝制的季後系列賽史上，率先拿下首戰勝利的球隊有64.9%的機率可以晉級，另外，當系列賽的主場配置為「2-3-2」時，在G1「作客」且獲勝的隊伍也有56.3%能夠晉級。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中