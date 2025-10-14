MLB季後賽》前役丟3局有影響？佐佐木朗希「開劇場」 道奇教頭坦言不清楚

道奇23歲新人佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽G1，道奇23歲新人佐佐木朗希今天後援0.2局失1分，未能完成關門任務。道奇最後仍以2比1險勝釀酒人，系列賽道奇取得1比0領先。被問到朗希前役丟3局是否影響表現，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪表示，他並不清楚。

佐佐木朗希在國聯分區賽G4，交出3局完美後援，是道奇擊退費城人的重要功臣。不過，佐佐木朗希今在9局下登板，1出後丟保送、被擊出二壘安打，接著被敲高飛犧牲打失掉1分，朗希再丟保送後退場。37歲老將崔南（Blake Treinen）接替投球，雖然先丟1次保送，他用再見三振結束比賽，驚險守住勝利。



總計佐佐木朗希此戰後援0.2局用22球僅10顆好球，被敲1安，失掉1分、丟2次保送，首度摘季後賽中繼成功，這是他季後賽5場登板以來首次掉分，其防禦率為1.50。

羅伯斯賽後表示，佐佐木朗希有3天休息時間，「據我了解，他的身體狀況很好，有幾球投得很偏，但（道奇投手群）1局保送3名打者，他的狀況有點不佳，我認為球的尾勁不錯，但位置有些偏差。」

羅伯斯坦言，佐佐木朗希是否受到上一場丟3局的影響，他並不清楚，自己相信朗希本人說的「狀況很好」、以及教練團和防護員的判斷，「有3天休息時間，我們對派他上場沒有感到不安。」

