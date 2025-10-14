自由電子報
路跑》菲伊薩飆PB芝加哥封后 台灣跑團疾速訓練營體驗競速

2025/10/14 13:06

疾速訓練營週末登場（官方提供）疾速訓練營週末登場（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年芝加哥馬拉松，衣索比亞選手菲伊薩（Hawi Feysa ）以個人最佳的2小時14分56秒的成績，奪下她的第一個女子大滿貫冠軍，而她身著的鞋款品牌也在上週末舉辦《ADIZERO SUMMIT疾速訓練營》，讓台灣跑者體驗疾速快感。

為了迎戰年末馬拉松賽季，adidas此次特別攜手北、中、南十五個跑團啟動疾速訓練營，並首度打造疾速對決挑戰賽，邀請跑者們一同穿上全新ADIOS PRO 4與BOSTON 13，為跑季開啟序幕，迎戰台北馬拉松，讓每位跑者在關鍵時刻發揮最佳狀態，不僅是裝備的加持，更是一股穩定推進的力量，助你超越自我、突破極限。

在疾速對決挑戰賽中，北中南共15個指標性跑團齊聚夜間停車場賽道飆速，包含愛迪生跑步訓練班、相信跑步訓練營、Akebono曙光跑步學校、DHRC夢想高飛跑團、NID RUN CLUB、IR Sports、儒意運動、閃耀跑團、跑者肌地、吉日跑班、Blackwater RC、Konjou Running Club、Breakerz Run Club、MAC RUN CLUB與WONDER RUNNING CLUB，以分組接力的形式展開繞場衝刺、極速彎道等疾速挑戰，跑者們在光影交織的停車場中接力飆速，打造另類飆速賽，最終由閃耀跑團經過分組預賽和決賽中，力抗強敵，奪下勝利，也贏下激勵獎金。

