中職》大意「獅」荊州後 「餅總」林岳平再度請辭？

統一獅總教練林岳平。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅在季後挑戰賽握有1勝優勢下，卻在2勝之後連輸3場，包括昨晚殊死戰在9局上先遭樂天桃猿林智平一棒3分砲戲劇化追平比數，打到延長賽10局再以3：4不敵樂天，也讓樂天締造季後挑戰賽史上0勝2敗後3連勝翻盤的首見紀錄；獅隊總教練林岳平曾在2023年季後挑戰賽率隊以1勝3敗不敵樂天後向球團提出辭呈獲慰留，今年再度遭樂天翻盤後的動向受到關注，但獅隊領隊蘇泰安今天僅表示，本週會讓一軍教練團和球員全數先休息，目前暫不回應任何問題。

獅隊在上半季奪冠後，也確定自「餅總」林岳平在2020年掌兵符以來，6年5度打進季後賽。只是儘管餅總在2020年執教首年就率獅隊奪下隊史第10冠，且至今帶兵累計360勝341敗13和、勝率5成14的不俗成績，但他在2020、2021、2024年的台灣大賽累計戰績5勝11敗、勝率3成13，且從2023年至今年連3年的季後挑戰賽更僅帶出3勝7敗、勝率3成，在季後賽和例行賽的帶隊勝率出現明顯落差。

統一獅無緣進入台灣大賽。（資料照，記者李惠洲攝）

在2023年季後挑戰賽，獅隊也因在上半季奪冠握有1勝優勢，卻遭由曾豪駒領軍的樂天桃猿3連勝翻盤，林岳平在球隊遭淘汰後就向球團提出辭呈，但後來遭到慰留，蘇泰安當時指出，「4年來餅總帶隊拿到1座總冠軍及3座季冠軍，球團仍希望借重他，在今年秋訓和即將到來的春訓為不足之處做改進。」如今在林岳平領軍下6年來1座總冠軍及5座季冠軍，但獅隊在季後挑戰賽再度踢到鐵板，且對手又是樂天，這次餅總的態度如何，也受到外界注目。

獅隊二軍秋訓在本週一已於台南球場展開，蘇泰安對於媒體今天關心球隊狀況，僅表示一軍教練團和球員會先休息，並未回答其他問題。

