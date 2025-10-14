國聯冠軍賽》錯失追平比數的觸身球！釀酒人圖榮坦言是自然反應：感覺糟透了

Brice Turang avoids a pitch that would've tied the game and then swings at a pitch way out of the zone to end it pic.twitter.com/JkJYyASY5D — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） October 14, 2025

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍系列賽首戰，釀酒人即便在比賽後段吹起反攻號角，但最後仍不敵道奇，在主場以1：2吞敗，而與追平比數的機會擦身而過的釀酒人二壘手圖榮（Brice Turang），賽後也坦言感覺很糟。

釀酒人在9局下半先是從道奇守護神佐佐木朗希手中追回1分，即便對手換上崔南（Blake Treinen），仍成功將局面形成滿壘，此時圖榮上場打擊，在2好1壞的情況下面對崔南非常近身的橫掃球卻下意識地躲掉，最後被極為偏高的速球引誘出棒，形成本場比賽的最後一個出局數，釀酒人最終錯失追平甚至向對手說再見的機會。

請繼續往下閱讀...

賽後圖榮回憶起該打席的近身球，他坦言沒能幫助球隊的感覺糟透了，「當下選擇躲開那顆球是身體的自然反應，但事情已經發生了，我沒辦法再做什麼，已經回不去了。」

另外圖榮也針對為何會被如此偏差的球路出棒做回應，他說：「我當時鎖定好球帶高位置的伸卡球或橫掃球，但他選擇和我直球對決，最後我也忍不住出棒了，事情的結果就是這樣。」

圖榮下意識躲掉近身球，錯失球隊追平比數的機會。（歐新社）

