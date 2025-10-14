自由電子報
體育 競技運動 高球

高球》富邦長春賽10月29日登場 獎金加碼至680萬

2025/10/14 13:46

上屆2024富邦長春公開賽泰國高球名將托馬倫最終以六桿差距，贏得長春組冠軍。（富邦長春公開賽提供）上屆2024富邦長春公開賽泰國高球名將托馬倫最終以六桿差距，贏得長春組冠軍。（富邦長春公開賽提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣最富歷史傳承的國際級長春職業高球大賽富邦長春公開賽，今年規模再度升級，總獎金從去年的600萬，加碼至680萬台幣（一般長春600萬元；超級長春80萬元）。來自13個國家的長春名將，10月29日起將齊聚台灣高爾夫運動發展原點─老淡水球場，競逐這場代表台灣長春職業高球巡迴賽年度旗艦賽事的最高榮耀。主辦單位表示，大會今年仍將延續「不只長春、更是傳承」的優良傳統，訂於10月27日舉辦青少年傳承營，屆時賽事共同創辦人國寶級高球名將謝敏男將率領多位長春老將，親自為業餘小將指點迷津。

富邦長春公開賽是台灣長春職業高爾夫協會（TSPGA）一年一度的旗艦大賽，23年來始終堅守「不只長春，更是傳承」的宗旨，今年照例持續舉辦備受好評的青少年傳承營，10月27日下午國寶級名將謝敏男將領軍2024富邦長春公開賽冠軍托馬倫（Thammanoon Sriroj）、老淡水名將呂文德（52）、台灣好手盧建順、2020東京奧運銅牌高球選手潘政琮等人，與業餘小將們展開座談會，進行難得的經驗分享與傳承；當天上午並透過同組揮桿，讓業餘小將們可以近距離親炙身經百戰的長春老將。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦長春公開賽一路走來，要感謝許多人士的付出和堅持，尤其是台灣高球國寶謝敏男老師，他長年推動並傳承台灣高球，沒有他，就沒有今天的富邦長春公開賽。今年已邁入第17屆的富邦高球傳承營，也將由謝老師持續率領長春名將傳承專業與風範，幫助新世代球員奠定良好的技術與品格。期許透過富邦長春公開賽，讓更多人看見：成熟的技術、穩定的心志、尊重的風度，在新的年代，成就新的可能。

與蔡明忠董事長多年來因為對高爾夫的共同愛好而惺惺相惜的謝敏男則表示，青少年選手的培訓，可以為我們國家的整體高爾夫實力奠定根基，這也是為何他這麼多年來要舉辦「公雞帶小雞」邀請賽、同時多次擔任國家亞運高球隊總教練的原因，因為他深知沒有老公雞的登高帶領，小雞們不容易成長茁壯。他深信也期待累積了大半輩子高球智慧與經驗的長春好手們，透過傳承營可以為有潛力的明日之星打通任督二脈，讓他們少走一些冤枉路。

主辦單位台灣長春職業高爾夫協會（TSPGA）表示，今年比賽的選手卡司陣容相當堅強，共有來自台灣、日本、泰國、韓國、斐濟、馬來西亞、新加坡、菲律賓、美國、中國、英國、印度與澳洲等共13個國家的職業長春好手共襄盛舉。

TSPGA去年年終獎金排名前30名的好手將全數到齊，包括去年賞金王「蘆筍」盧建順、「新豐大砲」林吉祥、台灣高壇拼命三郎呂文德（52）、第一位拿下PGA美巡賽冠軍的台灣選手陳志忠，以及以擊球距離見長的許孟男等排名前五的高手。出身老淡水的鐵桿高手謝錦昇以及2024富邦長春公開賽拿下第三名的連騼森，也在參賽選手名單中。

另外， 2022年富邦長春公開賽以黑馬之姿抱走個人睽違十年冠軍獎杯的蔡啟煌、本地球迷耳熟能詳的沙場老將汪德昌、「二齒」鍾春興、前旅日好手葉彰廷，以及曾獲歐巡賽2000年馬來西亞公開賽冠軍的葉偉志等名將，也都在今年參賽選手之列。

今年應邀參賽的國外選手更是個個大有來頭，包括2024富邦長春公開賽以6桿懸殊差距輕鬆封王的泰籍衛冕冠軍托馬倫、抱走去年同賽事亞軍的泰國名將馬山（Prayad Marksaeng）、日本職業長春巡迴賽目前排名第36的日本選手兼本貴司，以及2014富邦長春公開賽冠軍得主韓國的金鐘德。

值得一提的是，馬山與托馬倫兩位泰籍戰將今年征戰日巡戰績輝煌，目前狀況堪稱頂尖，絕對是今年的冠軍熱門人選。馬山今年四月除了稱霸Nojima冠軍盃，另外有兩場比賽最後並列亞軍，目前日巡賞金排名高居第四。托馬倫也不遑多讓，九月下旬才在第35屆日本長春公開賽中擊退各路高手掄元，目前日巡賞金榜暫居第三。手感火熱的國際一流高手即將在老淡水球場過招對決，讓賽事的精彩度更受期待。

至於受邀與賽的青少年業餘選手方面，則包括2025年第76屆美國青少女高球錦標賽以兩回合144桿成績、成為近三年來首位闖進64強之台灣選手的謝秉樺；今年八月勇奪2025年三花青少年逐夢盃邀請賽男子B組冠軍的王宥鈞；剛在2025台灣青少年高球公開賽男A組最後一輪飆出生涯64桿最佳紀錄封王的郭時祈；以及今年稱霸仰德全國業餘賽男B組冠軍的十六歲選手卓鈺得。

2025富邦長春公開賽10/28將由職業業餘配對賽暖身，一般長春組的96名選手在完成前兩回合的36洞比桿賽後，由排名前60 （含平手）的選手晉級最後一回合決賽；超級長春組則預定10/30-10/31由包括謝敏男與尋求連霸的「二齒」鍾春興等28名65歲以上老將，展開為期兩天的36洞比桿賽。整場賽事獎金高達680萬元，是台灣年度最高獎金的長春高球賽事。現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水現場為參賽選手加油打氣。

上屆2024富邦長春公開賽台灣高球老將鍾春興最後以一桿氣走尋求衛冕的陳志明，獲得超級長春組冠軍。（富邦長春公開賽提供）上屆2024富邦長春公開賽台灣高球老將鍾春興最後以一桿氣走尋求衛冕的陳志明，獲得超級長春組冠軍。（富邦長春公開賽提供）

上屆2024富邦長春公開賽富邦集團董事長蔡明忠（右2）與賽事共同創辦人謝敏男（右3）、台灣長春職業高爾夫協會理事長呂崇標（右4）、台灣高爾夫俱樂部董事長陳彥豪（右1）於開球儀式合影留念。（富邦長春公開賽提供）上屆2024富邦長春公開賽富邦集團董事長蔡明忠（右2）與賽事共同創辦人謝敏男（右3）、台灣長春職業高爾夫協會理事長呂崇標（右4）、台灣高爾夫俱樂部董事長陳彥豪（右1）於開球儀式合影留念。（富邦長春公開賽提供）

