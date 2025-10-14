自由電子報
國聯冠軍賽》道奇「西語老師」跑壘失誤成另類雙殺 教頭：他腦袋短路

2025/10/14 15:27

道奇三壘跑者T.赫南德茲在本壘前被封殺。（法新社）道奇三壘跑者T.赫南德茲在本壘前被封殺。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽G1，道奇強打馬恩西（Max Muncy）今天在第4局擊出一顆飛行距離404英呎（約123.1公尺）的深遠飛球，卻形成罕見的「另類雙殺」，讓道奇留下滿壘殘壘。馬恩西坦言，「這肯定是我人生中打過最糟糕的野手選擇雙殺。」

道奇4局上先後1出局攻占滿壘，馬恩西擊出中外野深遠飛球，釀酒人中外野手弗里利克（Sal Frelick）在全壘打牆跳起來接球，這顆球先是彈到全壘打牆後，弗里利克再用手套接球後，裁判當下判定界內球、形成強迫進壘狀況，釀酒人隊回傳本壘封殺、再傳三壘封殺，形成另類的雙殺守備。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）當下提出挑戰，但未能推翻判決。羅伯斯賽後表示，「我只想弄清楚狀況...老實說，我一開始並不知道他們判定那球是沒接到的，所以我只是想確認整個情況。」

釀酒人中外野手弗里利克美技守備。（路透）釀酒人中外野手弗里利克美技守備。（路透）

當時道奇三壘跑者「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）第一時間沒有判斷好起跑時機，他先回去踩壘包再衝本壘遭封殺。羅伯斯指出，球隊有溫習過那條規則，「Teo也知道那條規則，我想他那一刻只是有點腦袋短路。」

「他（弗里利克）在中外野做出非常不可置信的守備，至於後面發生什麼狀況，我也不是真的很確定。」馬恩西坦言，「我現在仍有點搞不清楚狀況。」

國聯冠軍賽》道奇「西語老師」跑壘失誤成另類雙殺 教頭：他腦袋短路馬恩西。（美聯社）

