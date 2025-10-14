自由電子報
台灣大賽》象猿對決賽程出爐！ 本週六正式開打

2025/10/14 14:12

台灣大賽將於10月18日開打。（聯盟提供）台灣大賽將於10月18日開打。（聯盟提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2025 CPBL中華電信台灣大賽將於10月18日開打，由樂天桃猿對決中信兄弟，爭奪年度總冠軍榮耀，兩隊上次在台灣大賽交手是在2022年，這將是雙方第六度在台灣大賽碰頭，為期一週、七戰四勝制的冠軍爭霸戰，勢必帶來一場場精彩絕倫的頂尖對決。

中華電信長期支持台灣棒球，今年已是連續第五年擔任台灣大賽的獨家冠名贊助商，以實際行動力挺本土運動發展，持續深耕在地體育文化。今年也將繼續攜手中華職棒，誠摯邀請全台的球迷朋友一同進場或透過轉播，熱情參與2025 CPBL中華電信台灣大賽，共享職棒榮耀時刻！

「猿象大戰」即將登場，樂天桃猿在季後挑戰賽克服0勝2敗的不利局面，連續拿下3勝闖進台灣大賽，成功上演戲劇性逆襲，氣勢如虹的桃猿軍團，將全力爭取樂天球團史上首座總冠軍；中信兄弟則展現衛冕軍本色，以年度第一之姿挺進台灣大賽，黃衫軍全隊蓄勢待發、劍指冠軍金盃，誓言完成二連霸。

中信兄弟握有五場主場優勢，前兩戰安排於臺北大巨蛋，第五至第七戰則回到台中洲際棒球場進行；樂天桃猿則擁有兩場主場，分別安排在臺北大巨蛋與樂天桃園棒球場舉行。

2025 CPBL中華電信台灣大賽即將點燃戰火，歡迎所有的棒球迷踴躍進場，為心愛的球隊與選手熱情應援，也可以透過中華電信 MOD、Hami Video CPBLTV館收看轉播，一同見證年度總冠軍的榮耀誕生！

在賽季結束後，中華職棒年度盛會將隆重登場。過去四年，頒獎典禮皆於北台灣的台北萬豪酒店舉行，今年頒獎典禮將移師南台灣，預定於11月5日在高雄萬豪酒店舉行，歡迎所有球迷共襄盛舉，一同見證中華職棒選手們的高光時刻，相關售票資訊將於日後公布，敬請期待！

