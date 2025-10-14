路跑》麋先生終點開唱 渣打馬拉松報名將截止

麋先生在終點開唱。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年10月13日渣打台北公益馬拉松進入最後報名倒數，共有26000個名額準備挑戰個人最佳，10月30日下午四點將是最後報名截止日。

渣打公益馬拉松賽事獎牌特別攜手英國插畫家帕克（Tom Parker），從他的經典作品《台北地圖》中擷取總統府的圖像融入獎牌設計，除了象徵「一起跑更遠」的起跑點，更依照不同賽事組別推出金、銀、青銅與紅銅獎牌，除了表彰每一位跑者奮力完賽的馬拉松精神外，接下來將開放跑者從《台北地圖》中票選地標作為年度賽事的徽記，勢必進一步增添獎牌的可收藏性，讓「渣打台北公益馬拉松」成為絕對不可錯過的標誌性城市馬拉松賽事。

在終點線與知名樂團一起熱血搖滾也是渣打公益馬拉松近幾年塑造的賽事特色之一。近期受邀在各個大型音樂盛事演出的金曲樂團「麋先生」也將在終點線展現精湛的演唱功力，用充滿震撼力的歌曲，為每一位衝過終點線的跑者獻上熱情的祝福。此外，人氣啦啦隊 Rakuten Girls 樂天女孩也將在終點線迎接跑者，為完成全馬、半馬挑戰的跑者掛上獎牌，為每一位跑者的努力與堅持加油打氣。

不只有全半馬專業跑者破PB的熱血，「渣打臺北公益馬拉松」也為正在開啟馬拉松之路的跑者設計11K的賽程，在考驗自身體能與意志力的同時，也能感受國際級賽事的專業氛圍，與全半馬的專業跑者一起從總統府前邁開大步，一起跑更遠！而3K組別更是適合親子家庭與初跑者參加，大手牽小手一起踏上賽道，體驗「渣打臺北公益馬拉松」獨有的「最FUN」氛圍，此外，還有匯聚多元品牌的特色市集，以及現場開放深受跑者喜愛的獎牌客製雷雕服務。

