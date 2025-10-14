中職》力繳本季代表作仍無緣台灣大賽！胡智爲：想跟自己說聲辛苦了

胡智爲。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅昨天遭到樂天桃猿大逆轉，季後挑戰賽2：3遭到史上首見翻盤無緣台灣大賽，獅隊先發投手胡智爲力繳6局無失分的本季代表作，用最完美的表現結束不完美的球季，今天他也在社群發文回顧今年，吐露心聲。

胡智爲今年季初先發表現不佳，轉任長中繼之後也未有起色，還因此又遭網友挖出昔日發文「來請您告訴我...」嘲諷。上半季被調離關鍵時刻的「胡大哥」，到下半季逐漸找回身手，更在9月26日先發對味全龍上演7局失1分的超優質先發。

昨天季後挑戰賽最終戰，胡智爲先發6局用74球，僅被敲出4支安打沒有失分，是他今年首度先發投滿5局且力保不失，投出本季代表作。帶著3：0領先進入9局上的獅隊，終結者陳韻文卻遭林智平夯出追平3分砲，10局上樂天靠林立安打攻下超前分，獅隊10局下反攻未果，黯然結束球季。

今天胡智爲發文表示：「2025球季結束了，想跟自己說聲辛苦了。回想起開季不穩定到季末漸漸找回自我，真的學到很多。謝謝教練團的幫助，讓我找回自信，也謝謝球迷的支持與包容，你/妳們的鼓勵是使我進步很大的動力！雖然今年最後不是我們所想看到的結果，但大家都很努力值得一個大大的掌聲。」

胡智爲也不忘感激家人的陪伴，「最後要謝謝我的家人的支持始終給我無限的關懷，謝謝老婆讓我沒有後顧之憂可以讓我很專注在球場上及訓練上，還有我寶貝兒子回到家的微笑就是治癒我最好的良藥。」

