體育 棒球 日職

日職》曾與王柏融當隊友！歐力士31歲右投遭戰力外 自曝想來台灣打球

2025/10/15 06:51

井口和朋。（資料照，取自產經體育）井口和朋。（資料照，取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕歐力士昨天宣布，明年將不續約31歲右投井口和朋、32歲右投本田圭佑與33歲外野手福田周平。井口和朋表示，自己還想繼續打職棒，更喊話有意來台灣打球。

井口和朋於2015年選秀第3指名被日本火腿相中，也曾和前旅日、現效力中華職棒台鋼雄鷹的王柏融當過隊友。井口和朋在2021年投出巔峰賽季，43場出賽拿下1勝2敗11中繼，投38.2局防禦率僅1.86。

井口和朋在2023年被火腿釋出後，與歐力士簽下育成合約，並於2024年轉為支配下，出賽32場投32.1局，防禦率4.18。本季井口和朋只在一軍出賽5場，投4.2局防禦率9.64，也遭到歐力士不續約。談及自己今年心境，井口和朋表示：「我沒能充分發揮實力，也沒有把握住機會，但即便如此，我仍帶著明確目標全力投入比賽，所以我沒有遺憾。」

井口和朋日職10年生涯累積254場出賽，奪下7勝7敗40中繼3救援，260局投球送出194次三振，防禦率3.66。井口和朋表示：「我的身體還能動也還能打球，我想再鍛鍊身體繼續挑戰。」他也表達挑戰海外聯賽的意願，「南韓、台灣我都很有興趣，現在連杜拜也有比賽，我想繼續做自己喜歡的事。」

