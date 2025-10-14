台灣大賽》樂天逆轉進台灣大賽 主場門票明天起開賣

臺北大巨蛋票價。（樂天提供）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿在季後挑戰賽從0勝2敗演出3連勝大逆轉，將在台灣大賽對決尋求衛冕的中信兄弟。樂天擁有2場主場，第3戰10月21日在大巨蛋、22日第4戰在桃園球場，門票預售於ibon售票系統獨家販售，將自明（15）日起開放會員優先購票，日14:00全面開賣。

10月21日第3戰憑B1內野全區有價票券，可兌換象徵霸氣與團結的「桃猿制霸法被」1件；內野L2、L4區有價票券，可隨機領取代表熱血精神的「是有的」或「WeAre」應援巾1條。10月22日第4戰內野全區及大樂放鬆區憑有價票券，可獲得展現榮耀與無畏信念的「無畏白球衣」1件，搭配「吉祥物紅白拍拍手」1份，所有贈品數量有限，送完為止。

樂天主場購票時程10月15日10:00-13:00為2025金猿卡優先購票，14:00-17:00 為2025年間席優先購票，18:00-10月16日09:00為2025樂猿卡優先購票，10:00-12:00 樂天桃猿聯名卡優先購票（僅限網站購票），14:00 全面開放預售。

樂天桃猿棒球場票價圖。（樂天提供）

台灣大賽購票時程。（樂天提供）

贈品圖。（樂天提供）

贈品圖。（樂天提供）

