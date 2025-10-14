日職季後賽》古林睿煬有望在CS決勝輪先發！喊話全力以赴拿出真實力

古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕日職季後賽高潮系列賽（Climax Series），日本火腿在首輪淘汰歐力士挺進決勝輪強碰洋聯冠軍軟銀。今天日媒報導，火腿原先預計先發的新秀柴田獅子確定缺陣，「台灣金孫」古林睿煬有望頂替登板。

根據《Sponichi Annex》報導，柴田獅子在7日的隊內紅白戰中，於一壘補位時扭傷左腳踝，目前已經離開一軍，正在二軍設施進行復健，預計將由上個月28日因上半身狀況不佳遭抹消的古林睿煬接替登板。

請繼續往下閱讀...

報導指出，古林睿煬近期持續在團隊練習中進入牛棚調整，他也強調自己身體狀況沒有問題，並喊話：「只想全力以赴，把自己能做到的全部發揮出來。」

古林睿煬在今年4月23日進入火腿一軍先發輪值，卻在6月初因左側內腹斜肌受傷，休養3個月，直到9月18日才重返一軍。回歸後在9在28日因為上半身問題遭下放，不過傷勢問題比想像輕，8日也在隊內紅白賽先發，主投1局3上3下無失分，飆出1K。

古林睿煬本季7場登板拿下2勝2敗，防禦率3.62，32.1局投球送出34K、9次四壞保送，挨4轟。古林本季對軟銀出賽3場有2場先發，投13.2局被敲13之安打包含2轟，送出19次三振羽5次四壞保送，防禦率4.05。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法