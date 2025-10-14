TPBL》攻城獅贏一場加500、輸一場減500 張樹人解釋推浮動票價原因

張樹人。（資料照，攻城獅提供）

〔記者粘藐云／新竹報導〕新竹攻城獅今舉辦開季媒體日，公布球隊口號「你信不信」，同時宣布新賽季場邊席採「浮動票價制」引發球迷熱議。對於推動這項票價制，總經理張樹人表示，我們上季的成績不好，但這季會希望用浮動票價的方式，鼓勵大家跟著我們一起見證，這季我們從谷底再爬起來的過程。

攻城獅球團公告，新賽季東、西側場邊席將採「浮動票價制」，底價為每張2000元，並隨球隊表現浮動。每贏一場比賽加價500元，每輸一場則減價500元，主客場賽皆列入計算，最低票價下限為每張500元。除此之外，11月9日前購買北側場邊席將力碼贈送當日賽事同款球迷版球衣。

請繼續往下閱讀...

即便攻城獅上季戰績為聯盟墊底，但張樹人認為，新賽季球隊是很有信心的，「我們今年的口號是『你信不信』，其實想要表達我們上一季的成績不好，但這季我們從谷底再爬起來，並透過浮動票價，鼓勵球迷一起來見證。」他也提到，通常場邊席是看籃球最好的位置，也希望大家能用一個比較親民的票價能購入來看攻城獅比賽，所以才會設定從500元開始。

張樹人認為，浮動票價在國外可能類似買股票的概念，當你的票越來越值錢的時候，球迷可能也會開心，「大家可能會疑問，有沒有上限、天花板，其實沒有，因為我們就算一個球季20、30連勝，可能這張票變一萬多元，但如果我們真的做到這一點，我相信球迷也不會覺得一張票一萬多元有點太貴之類。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法