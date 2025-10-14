雲林縣立田徑場補助款有著落 張麗善：政院核定12億元

位在虎尾高鐵特定區的雲林縣立田徑場，斥資15億元興建，已完工啟用，行政院終於核定補助12億元。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府斥資15億元在虎尾高鐵特定區新建雲林縣立田徑場，已在今年7月完工啟用，將做為114全國運動會在雲林的主場館，中央經費補助一直無下文，雲林縣長張麗善今（14）日在全運會雲林代表隊授旗典禮上指出，行政院已核定補助8成12億元的工程費，大大減輕縣府壓力。

雲林睽違20年再承辦全運會，因縣內斗南田徑場設備老舊、空間不足，配合舉辦全運會需要，縣府在虎尾高鐵特定區興建符合國際賽事標準田徑場，可容納1.5萬人，做為全運會主場館，總經費15.43億元，後考量周邊停車問題，再追加6億元增建地下停車場。

縣府表示，多次向中央爭取補助均無下文，今年7月29日再請求研擬替代方案，儘速補助相關經費，就在全運會登場前夕傳來好消息，行政院已核定補助。

張麗善說，行政院長卓榮泰是這次全運會大會主席，卓院長展現政院對全運會大力支持，核定補助雲林縣立田徑場工程費用8成，約12億元，經費終於有著落，她終能安心，且也能減輕縣府各方面經費的壓力。

縣府教育處表示，雲林縣立田徑場基地面積達9.7公頃，距離高鐵雲林站車程不到5分鐘，在硬體規格上採取突破性設計，跑道設置彎道9道、直線10道，能容納不同賽事需求，不僅是一座專業競技場館，也是一處開放式運動園區，周邊有綠地、籃球場及休憩空間，可提供民眾日常健走、慢跑、體能訓練，滿足各年齡層的運動需求。

