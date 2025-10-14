自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》洋基工程也在新竹成為競爭對象？張樹人、高國豪提出看法

2025/10/14 16:02

新竹攻城獅球員和教練團。（記者粘藐云攝）新竹攻城獅球員和教練團。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕新竹攻城獅在新竹已深耕多年，獲得當地球迷的喜愛。不過，近期PLG新球隊洋基工程選定新竹市作為主場，兩支球隊未來可能成為競爭關係，對此，攻城獅總經理張樹人認為，球隊樂於接受這樣的挑戰，會把自己經營的更好，但他也提到，過去和洋基總教練李逸驊、總經理錢韋成皆共事過，大家有機會可以進行交流賽或是討論經營主場的心得，自己都很歡迎。

張樹人說：「我們其實滿樂於接受挑戰的 ，把球賽打好是我們一定要做到的事情，但其實我們也知道經營職業球隊，不是只有場上要贏球，場下屬地的經營也很重要，特別是在新竹這麼特別的地方，我其實要把功勞歸給我們的行銷團隊，這5年來大家做這麼多事情，才會讓球迷死忠地跟著攻城獅，雖然我們成績有時會讓球迷失望，但場下我們行銷團隊做了很多校園、公益活動，都是經年累月去累積出來的。」

張樹人認為，如果現在有第2支球隊願意來做這些事情，其實是好事，「我們也會把自己做得更好，來接受同樣地區、另外一支球隊的挑戰，但私下來說，因為像光哥（李逸驊）也好、韋成也好，都是以前共事過的同事，如果大家私下要打交流賽，或是有些對於球迷經營的心得想要交流，我們也都歡迎。」

至於攻城獅球星高國豪對於洋基進駐新竹，他也抱持正面態度，「當然恭喜他們成立，賽季即將開始，不管是我們還是洋基工程，都在新賽季給予祝福，當然我們都專心在自己的球隊跟新賽季的準備， 所以我也是專注在我們球隊比較多。」

高國豪。（記者粘藐云攝）高國豪。（記者粘藐云攝）

