台灣大賽》日籍教頭對決前夕 平野透露昨與古久保互傳訊息

2025/10/14 16:10

中信兄弟總教練平野惠一（左）與樂天桃猿總教練古久保健二（右）。（資料照，記者陳志曲攝）中信兄弟總教練平野惠一（左）與樂天桃猿總教練古久保健二（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕樂天桃猿昨季後挑戰賽最終戰逆轉勝統一獅，晉級台灣大賽，樂天桃猿總教練古久保健二和中信兄弟總教練平野惠一，將率軍於台灣大賽對決，是史上首次兩隊皆由日籍總教練帶兵。

平野惠一說，昨天有看比賽：「相信兩隊球迷應該都心跳加速。統一獅拿到上半季冠軍、勝率第2名，這樣輸球很可惜，想跟他們說聲辛苦了。而樂天因為是第3名，規則上佔了下風，但卻一舉突破劣勢，相信會帶給往後的球隊挑戰的勇氣。」

平野惠一透露，昨賽後，古久保健二曾傳訊息給他。平野說：「我自己身為外國教練，也看到樂天許多外國教練也是為了讓中職變好而協助球隊，看了很開心。昨天古久保教練傳訊息說『我們很努力喔！再一起加油吧！』，我想這樣的想法跟心聲，他應該沒辦法跟其他人說，所以看到訊息時我很開心，也回應說，多一個人進場支持也好，希望我們都全力以赴打好比賽，我們也會加油！」

談到首次日本籍教頭於台灣大賽交手，平野說：「完全不會、也不能想這件事。總教練不能太顯眼，因為主角還是選手。古久保教練是我的前輩，我們都有共同想法，要讓這個聯盟更好，他也有許多值得我學習的地方。」

