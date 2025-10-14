國聯冠軍賽》緊急接替佐佐木朗希拯救道奇！崔南：之前也常被隊友救

崔南。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G1，道奇今天9下派出佐佐木朗希關門，他卻「大開劇場」遭到釀酒人攻破失分，所幸37歲老將崔南（Blake Treinen）最終飆出再見三振，幫助道奇鎖定勝利。賽後崔南表示，今天自己能幫助到隊友，感到非常開心。

佐佐木朗希今在9局下登板，1出局後投出保送又被敲二壘安打，接著因高飛犧牲打失掉1分，再投保送後退場，此時道奇派上崔南接替投球，雖然他先丟1次保送擠成滿壘，他對圖榮（Brice Turang）飆出再見三振結束比賽，驚險守住勝利。

崔南用一顆幾乎頭部高度的速球，讓圖榮追打揮空三振，賽後談到那一球，崔南笑著表示：「那球的高度其實我自己也不太滿意，好險他揮了！」

Blake Treinen strikes out Brice Turang, and the @Dodgers survive in the 9th! #NLCS pic.twitter.com/fU1mdh4Erk — MLB （@MLB） October 14, 2025

崔南本季表現起伏不定，然而這一戰卻扮演關鍵救火隊，成功拯救佐佐木朗希與道奇，奪下系列賽首勝。崔南回憶起牛棚電話響起當下，「我和Dave（羅伯斯，Dave Roberts）共事6年，他見過我最顛峰與最低潮的一面，所以當他喊出我的名字時，我能感受到那份信任，這讓我的內心感到平靜。」

對於在分區系列賽G4對費城人完美後援3局，今天卻狀態不佳的佐佐木朗希，崔南也稱讚：「朗希至今表現很出色，能在他遇到危機時幫上忙，我感到很驕傲。過去我也多次被隊友拯救，這次能換我去幫助隊友，真的很開心。」

