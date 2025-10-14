自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》緊急接替佐佐木朗希拯救道奇！崔南：之前也常被隊友救

2025/10/14 18:52

崔南。（美聯社）崔南。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G1，道奇今天9下派出佐佐木朗希關門，他卻「大開劇場」遭到釀酒人攻破失分，所幸37歲老將崔南（Blake Treinen）最終飆出再見三振，幫助道奇鎖定勝利。賽後崔南表示，今天自己能幫助到隊友，感到非常開心。

佐佐木朗希今在9局下登板，1出局後投出保送又被敲二壘安打，接著因高飛犧牲打失掉1分，再投保送後退場，此時道奇派上崔南接替投球，雖然他先丟1次保送擠成滿壘，他對圖榮（Brice Turang）飆出再見三振結束比賽，驚險守住勝利。

崔南用一顆幾乎頭部高度的速球，讓圖榮追打揮空三振，賽後談到那一球，崔南笑著表示：「那球的高度其實我自己也不太滿意，好險他揮了！」

崔南本季表現起伏不定，然而這一戰卻扮演關鍵救火隊，成功拯救佐佐木朗希與道奇，奪下系列賽首勝。崔南回憶起牛棚電話響起當下，「我和Dave（羅伯斯，Dave Roberts）共事6年，他見過我最顛峰與最低潮的一面，所以當他喊出我的名字時，我能感受到那份信任，這讓我的內心感到平靜。」

對於在分區系列賽G4對費城人完美後援3局，今天卻狀態不佳的佐佐木朗希，崔南也稱讚：「朗希至今表現很出色，能在他遇到危機時幫上忙，我感到很驕傲。過去我也多次被隊友拯救，這次能換我去幫助隊友，真的很開心。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中