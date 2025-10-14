自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》合約年沒壓力 高國豪談對新竹的情感：超越籃球勝負

2025/10/14 16:30

新竹攻城獅球員和教練團。（記者粘藐云攝）新竹攻城獅球員和教練團。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕新竹攻城獅球星高國豪在2021年和球隊簽下5年合約，這賽季也即將到期，提到面對「合約年」挑戰，高國豪表示，自己沒有壓力，會做好準備全力幫助球隊打出好成績。轉眼在新竹待了將近5年，高國豪感性地表示，時間真的過得很快，對新竹從陌生到熟悉，意義已經大於籃球的勝負。

高國豪在2021年時和攻城獅簽下5年3500萬合約，成為球隊「薪一哥」，當時引發熱議。上個賽季，高國豪受到傷勢影響，加上在球隊先發、替補定位不明確，進而影響表現。對於這季進入合約年，他自認沒有壓力，還是很期待新賽季，今年就是做足準備、全力以赴，團隊所有人也會把該做的事情執行好、把每一場球打好。

高國豪感性地表示，「其實好像才一轉眼，真的很快，我覺得感情上就像如同真的是家人，時間也過得很快，這個意義不只是在球場上。我在這邊從對新竹很陌生，漸漸地不管是生活上、環境，還有球迷、觀眾等，這邊的所有人都很熱情，也很開心看到新竹從沒有球隊到有球隊，並帶動了這區域整個籃球文化，我覺得這意義已大於籃球勝負。」

高國豪在熱身賽狀態不俗，他說：「當然這只是熱身賽，但在整體上個人準備也滿充足的。雖然需要再稍微調整一下，某些細節上的攻防可以做得更好。熱身賽這兩場狀況都還不錯，手感、防守的強度意識都有拉上來，滿期待有準備好這次新的賽季。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中