TPBL》合約年沒壓力 高國豪談對新竹的情感：超越籃球勝負

新竹攻城獅球員和教練團。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕新竹攻城獅球星高國豪在2021年和球隊簽下5年合約，這賽季也即將到期，提到面對「合約年」挑戰，高國豪表示，自己沒有壓力，會做好準備全力幫助球隊打出好成績。轉眼在新竹待了將近5年，高國豪感性地表示，時間真的過得很快，對新竹從陌生到熟悉，意義已經大於籃球的勝負。

高國豪在2021年時和攻城獅簽下5年3500萬合約，成為球隊「薪一哥」，當時引發熱議。上個賽季，高國豪受到傷勢影響，加上在球隊先發、替補定位不明確，進而影響表現。對於這季進入合約年，他自認沒有壓力，還是很期待新賽季，今年就是做足準備、全力以赴，團隊所有人也會把該做的事情執行好、把每一場球打好。

請繼續往下閱讀...

高國豪感性地表示，「其實好像才一轉眼，真的很快，我覺得感情上就像如同真的是家人，時間也過得很快，這個意義不只是在球場上。我在這邊從對新竹很陌生，漸漸地不管是生活上、環境，還有球迷、觀眾等，這邊的所有人都很熱情，也很開心看到新竹從沒有球隊到有球隊，並帶動了這區域整個籃球文化，我覺得這意義已大於籃球勝負。」

高國豪在熱身賽狀態不俗，他說：「當然這只是熱身賽，但在整體上個人準備也滿充足的。雖然需要再稍微調整一下，某些細節上的攻防可以做得更好。熱身賽這兩場狀況都還不錯，手感、防守的強度意識都有拉上來，滿期待有準備好這次新的賽季。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法