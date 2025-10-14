自由電子報
體育 競技運動 羽球

羽球》周天成締稀有紀錄比肩4名將！名主播克媽讚：最被低估的選手

2025/10/14 17:10

周天成。（資料照）周天成。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕35歲台灣一哥周天成日前在超級500系列北極羽球公開賽完成男單二連霸，收下本季首冠。英國知名主播「克媽」克拉克（Gill Clark）撰文指出，周天成締造一項稀有紀錄，同時也盛讚他是羽壇最被低估的選手之一。

克媽在X發文表示，隨著周天成衛冕北極賽冠軍後，他也正式加入一項稀有行列，成為第5位在超級系列賽、黃金大獎賽與世界巡迴賽中，累積打進至少40場決賽的男單選手，前4人分別為李宗偉（77場）、安賽龍（46場）、林丹（45場）與諶龍（44場）。

克媽坦言，很多運動員始終被低估，以羽球界來說，多數球迷心目中過去18年來的男單四巨頭，應該是李宗偉、安賽龍（Viktor Axelsen）、林丹與諶龍，有些人會認為要再加上桃田賢斗，「但我相信，很少人會在第一時間想到，周天成也應該加入這些頂尖球星的行列。」

克媽表示，周天成非常具有人道精神，曾擔任志工為遊民分送餐點；而他不只是位癌症倖存者，更擁有宛如希臘神話中海克力斯般的體能，並靠著虔誠的信仰汲取更多額外力量，同時對比賽也有著無止境的渴望，每年征戰超過20站賽事。

「無論外界評價如何，數據會說話。雖然周天成沒能享有應得的世界知名度，但他在超級系列賽、黃金大獎賽與世界巡迴賽的豐碩戰果，讓他可能是羽壇最被低估的選手之一；而他同時也是這項運動中最傑出的運動員之一，以及更重要的，最令人敬佩的人。」

