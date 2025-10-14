自由電子報
國聯冠軍賽》道奇「8-6-2」雙殺史上首見卻非最遠！馬恩西嘆人生最糟

2025/10/14 18:17

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G1，道奇明星重砲馬恩西（Max Muncy）4局上敲出404英呎（約123.1公尺）的深遠飛球，卻形成「另類雙殺」，讓道奇留下滿壘殘壘，也寫下罕見紀錄。

道奇4局上1出局滿壘，馬恩西擊出中外野深遠飛球，釀酒人中外野手弗里利克（Sal Frelick）在全壘打牆跳起來接球，這球碰到手套後彈到全壘打牆，弗里利克再用手套接球後，裁判當下判定界內球、形成強迫進壘狀況，釀酒人隊回傳給游擊手轉傳本壘封殺、捕手再踩三壘，形成另類的雙殺守備。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，404英呎是自引進Statcast以來，史上飛行距離第2遠的飛球雙殺。最遠則是2019年光芒狄亞茲（Yandy Díaz）的410英呎飛球，當時他敲出中外野飛球出局，一壘跑者回壘不及也出局；若是以官方紀錄「滾地雙殺」來看，這顆404英呎擊球更是打破先前的241英呎，成為史上最遠的「滾地雙殺」。

此外，這也是季後賽史上第一次出現「8-6-2」或「8-6-2-2」（中外野手、游擊手、捕手）的雙殺守備，上一次在例行賽出現這樣的雙殺守備，是在2004年4月16日由紅人所完成，當時中外野手為小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），打者則是索沙（Sammy Sosa）。

對於這顆歷史性雙殺，馬恩西賽後坦言：「這肯定是我人生中打過最糟糕的野手選擇雙殺。」釀酒人捕手康崔拉斯（William Contreras）則表示，他從本壘的角度看得一清二楚，「我幾乎立刻就能判斷出這球有打到牆上，球一碰牆就代表是活球。那幾位對友的反應實在太棒了，他們完美地完成我們該完成的任務。」

