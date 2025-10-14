自由電子報
體育 棒球 中職

台灣大賽》暴瘦10公斤又遇低潮 去年MVP曾頌恩苦笑：運氣不好

2025/10/14 17:39

曾頌恩（右）。（資料照，記者陳志曲攝）曾頌恩（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕去年球季，中信兄弟曾頌恩破繭而出，例行賽打擊率3成04、10轟，台灣大賽還拿下系列戰MVP，年底則和台灣隊一起拿下世界棒球12強賽冠軍。

度過風光一季，今年的曾頌恩卻歷經不小低潮，且傷病纏身，連他自己都苦笑自嘲：「好像很衰。」

曾頌恩季末因身體狀況暴瘦10公斤，他透露：「原本是扁桃腺發炎，好了之後又得了腸病毒，手腳跟嘴巴都是水泡。今年很多病，大腿跟肩膀都拉傷過，還得過結膜炎。」

除了身體狀況，曾頌恩坦言，去年是自己的首個完整賽季，今年他自評似乎遇到類似「二年級生症候群」的撞牆期。曾頌恩說：「常常很累、疲勞，跟不上自己想要的節奏。有問過阿坤（江坤宇）他們，也都說第2年會比較累。阿坤第2年確實打得沒第1年好，但也沒有我這麼慘。」

除了暴瘦，曾頌恩還蓄起鬍子，他苦笑說是為了「拐氣」。曾頌恩說：「丹尼爾（巡迴打擊教練）有拿數據給我看，說我的擊球初速其實沒跟去年差很多，但位置有差，去年左中外野跟線邊的安打多，今年都是找手套，他還跟我說，只能接受今年運氣不好的事實。」

台灣大賽前夕，曾頌恩說，總教練平野惠一曾鼓勵他，今年過程不好沒關係，希望這幾天備戰後，能在大賽有所表現。

