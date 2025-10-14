國聯冠軍賽》狂讓對手揮空締超神壯舉！道奇史奈爾獲釀酒人主帥大讚

史奈爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）今天在國聯冠軍賽G1對釀酒人繳出8局10K無失分超優質先發，幫助衛冕軍系列賽拔得頭籌，賽後更讓釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）佩服地五體投地。

史奈爾今主投8局用103球，僅被敲1安、沒有保送，狂飆10次三振寫生涯新高，史奈爾今年季後賽3場先發都摘勝，共投21局賞28次三振，防禦率0.86。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史奈爾成為史上第一位在季後賽投滿8局，單場至少10K、被敲1安以內、且沒有保送的投手。

史奈爾在分區系列賽對費城人先發6局只被敲1安，今天再度殺翻釀酒人，成為史上首位在單一季後賽2度投滿6局以上，被敲1支安打以內的投手，而史上有3人曾生涯2度在季後賽締造此紀錄，分別為惠勒（Zack Wheeler）、薛哲（Max Scherzer）與桑契斯（Anibal Sanchez）。

此外，史奈爾今年季後賽3場先發對上紅人、費城人與釀酒人，分別製造對手19次、23次與22次揮空，成為繼韋蘭德（Justin Verlander）後第2位在季後賽連續製造對手20次揮空的投手（韋蘭德在2013與2019年辦到過）。

釀酒人總教練墨菲賽後盛讚史奈爾，指出他的變速球與滑球都好得令人難以置信，特別是變速球對於右打者來說幾乎是宰治級的，因為要抓準出棒時機實在太困難，「我們什麼都做不了，那種球連要短打或碰到球都很難。我們球隊通常不太會吞10K，但今天發生了，他投得太精彩了。」

