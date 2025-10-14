全運會雲林首金入袋 跆拳道黃卓乘逆轉奪冠

114全運會雲林縣代表隊首金入袋，跆拳道好手黃卓乘在男子58公斤級決賽中擊敗對手奪金，縣長張麗善（左3）前往頒獎。（雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕114全國運動會雲林代表隊今（14）日下午傳來捷報，首面金牌入袋，跆拳道好手黃卓乘在男子58公斤級決賽以2比1擊敗對手桃園市選手潘奎安奪金。雲林縣長張麗善專程前往頒獎，期許雲林代表隊為雲林爭取更多獎牌。

跆拳道對打今天起至10月17日在西螺農工比賽，58公斤級決賽黃卓乘對上潘奎安，前二回合各取一局，最後一回合潘奎安先取得優勢，倒數30秒時黃卓乘果斷出腳，以俐落前踢追平比分，趁勢追擊搶分，最後逆轉取得勝利。

黃卓乘開心說，很開心能為雲林奪金，比賽過程教練在場邊不斷給他提醒、信心，還有隊友的加油聲，讓他堅持拚到最後一刻，掌握到對手空檔出腳，擊敗對手。

縣府表示，黃卓乘現就讀彰化師大體育系，曾獲全中運金牌，今年德國世界大學運動會獲男子團體銀牌，本屆是他第一次參加全運會即拿下金牌，且是雲林代表隊的首金，意義非凡，他目前也在備戰即將登場的世錦賽及年底的亞運決選，希望他能再次突破，挑戰世界舞台，為台灣爭光。

