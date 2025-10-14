自由電子報
體育 即時新聞

NBA熱身賽》溫班亞瑪踮腳伸手就補灌 率馬刺豪奪4連勝

2025/10/14 18:58

溫班亞瑪。（路透）溫班亞瑪。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）持續在季前熱身賽發威，包辦27分、11籃板，次節踮腳伸手補灌更技驚全場，率領馬刺客場124：108踢館溜馬，4連勝到手未嘗敗績。

身高226公分的溫班亞瑪，再度展現一柱擎天的過人天賦，第2節倒數1分49秒，隊友巴恩斯（Harrison Barnes）罰球不進，這位明星中鋒在籃底卡好位置，僅稍微踮起腳尖輕鬆離地，伸長左手就把球在空中直接補扣入網，絕對空優展露無遺，也令望球興嘆的溜馬鋒線恨天高。

此役溫班亞瑪先發出賽25分鐘，13投9中、7罰全進，火力和籃板都冠絕馬刺全隊，另貢獻4助攻、3抄截、1火鍋，雖然也有7次失誤瑕不掩瑜。總計4場熱身賽，這位21歲長人場均上陣19.6分鐘，繳出17分、 8籃板、1.5阻攻，優質演出備受教練團肯定。

新人王隊友卡瑟爾（Stephon Castle）傷癒歸隊，熱身賽初登場繳出14分、4助攻、3抄截，他先前隊內訓練賽與溫班亞瑪膝蓋對撞，所幸休息調整並無大礙，首秀賽後說：「感覺還可以，腿部沒什麼問題，雖然到後來有點抽筋，但這都是正常反應。」

至於熱身賽2勝1負的溜馬，則以年輕射手馬瑟倫（Bennedict Mathurin）表現最佳，全場12投11中，包括三分彈4投全中，豪奪兩隊最高31分。

