國聯冠軍賽》道奇「大魔神」朗希遭釀酒人攻破！「神之右手」給看法

〔體育中心／綜合報導〕季末被提拔為道奇守護神的佐佐木朗希，今天在國聯冠軍賽G1卻遭遇亂流，最終投0.2局失1分退場，未能順利關門，不過3屆塞揚名人堂強投「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）卻不擔心佐佐木朗希的狀況。

佐佐木朗希在季末以後援身份回歸大聯盟，表現也和季初先發時判若兩人，國聯分區賽G4，朗希更繳出3局完美後援，幫助道奇力退費城人，更被日本媒體冠上「令和大魔神」的稱號。不過今天朗希在9局下2：0登板，0.2局用22球僅10顆好球，被敲1安丟2保送失1分，也是他季後賽5次登板以來首度掉分。

對於朗希今天的表現，名人堂強投「神之右手」馬丁尼茲並不擔心，他在X上發文表示：「佐佐木會沒問題的。我覺得他只是需要多感受一下球的感覺，但他會沒事的。後援投手都被教導要有著超短期記憶，一旦抓到感覺，他會投得更好。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，佐佐木朗希有3天休息時間，據了解身體狀況很好，但今天球的位置有些偏差；至於是否受到上一戰投3局影響，羅伯斯坦言並不清楚，但他相信朗希本人說的「狀況很好」、以及教練團和防護員的判斷，對於派上登板並未有疑慮。

