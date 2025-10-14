自由電子報
中職》離開兄弟後蛻變「李吳全勤」！李吳永勤在富邦獲新生曝內心話

2025/10/14 19:22

李吳永勤。（資料照，記者林正堃攝）李吳永勤。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將左投李吳永勤今年繳出亮眼表現，成為整季最驚奇戰力之一，季前遭前東家中信兄弟戰力外的他，本季在富邦華麗轉身成為富邦倚賴的牛棚支柱，日前他也在社群上發文總結今年球季，感謝各方的支持與鼓勵。

李吳永勤是中信兄弟2016年選秀第8指名，不過長年待在二軍，在一軍僅出賽4場，防禦率高達14.73。命運好好玩，本季轉戰富邦悍將後，李吳永勤上半季還沒打完就打破前5年效力兄弟時期總和，更被網友戲稱為「李吳全勤」。

最終李吳永勤出賽56場拿下2勝4敗，投42.1局被敲37安失13分責失，送出31次三振，防禦率是優異的2.76，ERA+為125，投手獨立防禦率（FIP）為2.93，全聯盟PR值高達85。雖然富邦悍將今年再度墊底無緣季後賽，但對於李吳永勤來說，不僅是大豐收的一年，一度面臨人生的十字路口的他更宛如重獲新生。

日前李吳永勤在臉書發文：「今年球季也告一段落了，首先要感謝教練團今年的教導與照顧，也謝謝您們給我的機會讓我在球場上能盡情發揮。再來感謝隊友今年的努力與攻防，不管結果如何相信大家都盡力了謝謝您們，明年我們繼續加油。還有很重要的防護團隊與後勤人員，不管是在場上場下都為我們做好完善的防護和萬全的準備，讓我們上場都能全力以赴的面對比賽，謝謝您們的付出與幫助，辛苦大家了。」

李吳永勤說道：「今年是我第一年來到富邦悍將，非常感謝今年悍將家人們的支持與鼓勵，不管勝負您們都是不離不棄的為我們加油，也感受到您們的熱情與力量讓我們在球場上都能感受到滿滿的能量成為我們最大的動力，也希望悍將家人們可以鼓勵我們相信我們陪伴我們，現在的失敗都是成為我們的養分來造就我們未來的成功。再次的感謝悍將家人們的進場支持為我們吶喊的加油應援，您們辛苦了謝謝您們，明年我們不見不散繼續為我們富邦悍將加油！」

