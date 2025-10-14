亞洲盃資格賽》沒有奇蹟！世界排173台灣男足1:6不敵泰國確定淘汰

郭博瑋遠射成功破門。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕背水一戰的台灣男足，雖今天在2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰下半場靠著郭博瑋的遠射成功破門，但守不住泰國攻勢，波伊菲邁（Teerasak Poeiphimai）完成獨進3球的「帽子戲法」，最終以1：6吞敗，以4連敗在小組墊底，確定遭到淘汰，無緣爭取亞洲盃門票。

世界排名173的台灣隊，在在亞洲盃資格賽最終輪賽事與土庫曼、斯里蘭卡、泰國分在D組，各隊將進行6場主、客場雙循環賽，只有分組第一才能取得亞洲盃會內賽門票。但台灣隊在今天比賽之前已吞下3連敗，以0分積分排名墊底，想要晉級機會渺茫，最後3場毫無輸球本錢，且還得看對手臉色，土庫曼、泰國和斯里蘭打都不能贏球，才能上演奇蹟竄上第一。

台灣今天在開賽後就因防線失守，在第4分鐘、第25分鐘都在中路被直接破門，並在傷停時的第46分鐘再被進球，而台灣難得的進攻機會出現在第39分鐘，但班吉起腳就直接被擋下，上半場踢完以0：3落後。

一路被壓著打的台灣在下半場一吐怨氣，開賽不到1分鐘，靠著郭博瑋的成功抄截後，在右路於禁區外遠射成功破門，讓現場都爆出歡呼聲。

不過在第62分鐘，泰國靠著漂亮的小組配合在門前進球，波伊菲邁在76分鐘再補進一球，繼續給予台灣男足重傷害，更悲劇的是，最後傷停補時階段，泰國原本只是要傳球，但球剛好踢到台灣球員身上，成為進球的烏龍球，最後雙方就以5球之差分出勝負，由泰國帶走勝利。

台灣在吞下4連敗後續居墊底，也是小組唯一1隊勝場未開張的隊伍，接下來11月客場對陣土庫曼，以及3月主場對上斯里蘭卡的比賽，無論是否贏球也都無關晉級，確定提前淘汰。

郭博瑋和總教練黃哲明擊掌。（記者林正堃攝）

守門員黃秋霖不斷撲救。（記者林正堃攝）

台灣不敵泰國。（記者林正堃攝）

