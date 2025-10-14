自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

亞洲盃資格賽》沒有奇蹟！世界排173台灣男足1:6不敵泰國確定淘汰

2025/10/14 20:37

郭博瑋遠射成功破門。（記者林正堃攝）郭博瑋遠射成功破門。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕背水一戰的台灣男足，雖今天在2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰下半場靠著郭博瑋的遠射成功破門，但守不住泰國攻勢，波伊菲邁（Teerasak Poeiphimai）完成獨進3球的「帽子戲法」，最終以1：6吞敗，以4連敗在小組墊底，確定遭到淘汰，無緣爭取亞洲盃門票。

世界排名173的台灣隊，在在亞洲盃資格賽最終輪賽事與土庫曼、斯里蘭卡、泰國分在D組，各隊將進行6場主、客場雙循環賽，只有分組第一才能取得亞洲盃會內賽門票。但台灣隊在今天比賽之前已吞下3連敗，以0分積分排名墊底，想要晉級機會渺茫，最後3場毫無輸球本錢，且還得看對手臉色，土庫曼、泰國和斯里蘭打都不能贏球，才能上演奇蹟竄上第一。

台灣今天在開賽後就因防線失守，在第4分鐘、第25分鐘都在中路被直接破門，並在傷停時的第46分鐘再被進球，而台灣難得的進攻機會出現在第39分鐘，但班吉起腳就直接被擋下，上半場踢完以0：3落後。

一路被壓著打的台灣在下半場一吐怨氣，開賽不到1分鐘，靠著郭博瑋的成功抄截後，在右路於禁區外遠射成功破門，讓現場都爆出歡呼聲。

不過在第62分鐘，泰國靠著漂亮的小組配合在門前進球，波伊菲邁在76分鐘再補進一球，繼續給予台灣男足重傷害，更悲劇的是，最後傷停補時階段，泰國原本只是要傳球，但球剛好踢到台灣球員身上，成為進球的烏龍球，最後雙方就以5球之差分出勝負，由泰國帶走勝利。

台灣在吞下4連敗後續居墊底，也是小組唯一1隊勝場未開張的隊伍，接下來11月客場對陣土庫曼，以及3月主場對上斯里蘭卡的比賽，無論是否贏球也都無關晉級，確定提前淘汰。

郭博瑋和總教練黃哲明擊掌。（記者林正堃攝）郭博瑋和總教練黃哲明擊掌。（記者林正堃攝）

守門員黃秋霖不斷撲救。（記者林正堃攝）守門員黃秋霖不斷撲救。（記者林正堃攝）

台灣不敵泰國。（記者林正堃攝）台灣不敵泰國。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中