發毒誓稱樂天桃猿逆轉就吃大便！球迷說到做到 網讚「真男人」！

有球迷發出祭品文，稱如果樂天桃猿真的能夠上演逆轉秀就吃大便，事後竟然還真的照做。（圖翻攝自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕樂天桃猿在季後挑戰賽從0勝2敗演出3連勝大逆轉，將在台灣大賽對決尋求衛冕的中信兄弟。此前有球迷發出祭品文，稱如果樂天桃猿真的能夠上演逆轉秀就吃大便，事後竟然還真的照做，讓大批網友讚「真男人」！

一位男球迷發出祭品文，許願樂天桃猿晉級台灣大賽。而昨天（13日）樂天桃猿在高雄澄清湖棒球場上演驚天逆轉4比3氣走統一7-ELEVEn獅，完成史上首次「讓2追3」奇蹟晉級，這位男球迷也兌現自己的諾言，今天（14日）在IG上傳自己吃大便的影片，表示自己「說到做到」，還苦笑說「以後不要再亂說大話了」。

影片中可以看到，這位球迷特地換上樂天桃猿球衣和應援髮箍，在拿著筷子在自家廁所馬頭夾了一點點自己的排泄物，經歷10多分鐘天人交戰後，喊了一聲「樂天總冠軍」放入嘴巴，接著開始嘔吐。

影片曝光後引發熱議，網友們紛紛大讚「真男人」、「還真的説到做到……好猛」、「大丈夫！」、「勇者」、「我服你了」、「冠軍搬給你」、「樂天要邀請你去開球」、「兄弟你真的好猛」、「了不起，負責」、「樂天不找你開球可惜」、「你太瘋！Respect」、「超好笑我要瘋了」。

在 Instagram 查看這則貼文 徐ᴊ（@lightning_hong）分享的貼文

