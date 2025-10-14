MLB》大谷翔平不輕浮的佳話再一樁 「婉拒人氣女星的吃飯邀約」

大谷翔平。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕31歲的道奇二刀流球星大谷翔平，在日本是家喻戶曉的國民英雄，不但在場上的球技受肯定，私下的好男人形象也受到讚賞，日媒Sponichi Annex今天就報導一則大谷逸事，是由搞笑二人組「摩天樓（マテンロウ）」中的安東尼上節目時所爆料，表示某人氣女演員N小姐曾透過關係邀約大谷吃飯，但遭到大谷以「我對女演員沒興趣」所婉拒。

報導指出，安東尼在10日播出的ABEMA 節目《腦汁JUICE》透露，有位女演員N小姐非常喜歡大谷翔平，利用各種關係想要接近大谷，就在對方結婚之前的某一天，甚至透過和他關係親近的人士傳話說：「大谷先生回日本的時候，想請您一起吃個飯」。結果大谷雖然聽說是很有名的女演員，卻回答：「那是誰？我對女演員沒興趣，請幫我婉拒她。」

安東尼後來甚至在節目上說出：「只在這裡說喔」，並講出了女演員N的真實姓名，但在正式播出時被消音處理，而在場來賓聽到後則驚呼：「欸！？不會吧！！」「那是全國人民都想見的人啊！！！」現場氣氛相當熱烈。

大谷在去年2月閃電宣布和前日本女籃國手田中真美子結婚，由於事前他都沒有任何戀愛傳聞，也讓球迷相當驚訝，兩人並於今年4月迎接寶貝女兒到來。大谷夫婦的外型相當登對，但日媒也曾披露，真美子一開始曾擔心大谷是「輕浮男」而婉拒對方吃飯邀約，後來在父母鼓勵下才赴約，認識之後感受到對方的真摯性格，最後順利結為連理。

