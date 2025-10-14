自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平不輕浮的佳話再一樁 「婉拒人氣女星的吃飯邀約」

2025/10/14 20:53

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕31歲的道奇二刀流球星大谷翔平，在日本是家喻戶曉的國民英雄，不但在場上的球技受肯定，私下的好男人形象也受到讚賞，日媒Sponichi Annex今天就報導一則大谷逸事，是由搞笑二人組「摩天樓（マテンロウ）」中的安東尼上節目時所爆料，表示某人氣女演員N小姐曾透過關係邀約大谷吃飯，但遭到大谷以「我對女演員沒興趣」所婉拒。

報導指出，安東尼在10日播出的ABEMA 節目《腦汁JUICE》透露，有位女演員N小姐非常喜歡大谷翔平，利用各種關係想要接近大谷，就在對方結婚之前的某一天，甚至透過和他關係親近的人士傳話說：「大谷先生回日本的時候，想請您一起吃個飯」。結果大谷雖然聽說是很有名的女演員，卻回答：「那是誰？我對女演員沒興趣，請幫我婉拒她。」

安東尼後來甚至在節目上說出：「只在這裡說喔」，並講出了女演員N的真實姓名，但在正式播出時被消音處理，而在場來賓聽到後則驚呼：「欸！？不會吧！！」「那是全國人民都想見的人啊！！！」現場氣氛相當熱烈。

大谷在去年2月閃電宣布和前日本女籃國手田中真美子結婚，由於事前他都沒有任何戀愛傳聞，也讓球迷相當驚訝，兩人並於今年4月迎接寶貝女兒到來。大谷夫婦的外型相當登對，但日媒也曾披露，真美子一開始曾擔心大谷是「輕浮男」而婉拒對方吃飯邀約，後來在父母鼓勵下才赴約，認識之後感受到對方的真摯性格，最後順利結為連理。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中