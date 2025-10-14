自由電子報
亞洲盃資格賽》4563人進場看慘案 台灣男足在主場被泰國踢進6球

2025/10/14 21:22

台灣不敵泰國。（記者林正堃攝）台灣不敵泰國。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在主場背水一戰的台灣男足，今天在2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰有4563人進場，下半場也靠著郭博瑋的遠射成功破門，但守不住泰國攻勢，明星前鋒波伊菲邁完成獨進3球的「帽子戲法」，最終以1：6吞敗，已提前淘汰，無緣會內賽門票

世界排名173的台灣，在亞洲盃資格賽最終輪賽事與土庫曼、斯里蘭卡、泰國分在D組，各隊將進行6場主、客場雙循環賽，只有分組第一才能取得亞洲盃會內賽門票，而台灣在今天比賽以前已吞下3連敗，此仗只能靠贏球才能保住一線生機。

台灣今天在主場迎戰世界101的泰國，希望能力挽狂瀾，至少得先求勝才能保住一線生機，但此仗完全守不住對手攻勢，上半場就失3球，儘管下半場靠著郭博瑋的遠射破門稍微止血，之後還是沒能防住泰國攻勢，且最後還出現烏龍球，最終以5球之差分出勝負，也創下雙方在國際賽最大差距。

值得一提的是，今天雖是台灣主場，但有不少泰國球迷湧進台北田徑場，泰國隊教練石井正忠也說：「比起台灣觀眾，泰國進場的觀眾更多，也給予我們很大的應援。」

陳柏良被泰國球員剷倒。（記者林正堃攝）陳柏良被泰國球員剷倒。（記者林正堃攝）

班吉殺到門前，仍功虧一簣。（記者林正堃攝）班吉殺到門前，仍功虧一簣。（記者林正堃攝）

台灣球迷。（記者林正堃攝）台灣球迷。（記者林正堃攝）

泰國球迷。（記者林正堃攝）泰國球迷。（記者林正堃攝）

