體育 競技運動 桌球

桌球》4強戰鏖戰5點遭香港隊逆轉 台灣男團無緣連4屆闖進決賽

2025/10/14 21:34

16歲郭冠宏直落三擊敗陳顥樺，為台灣隊搶下1點勝利。（取自WTT官網）16歲郭冠宏直落三擊敗陳顥樺，為台灣隊搶下1點勝利。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣隊今晚在2025年亞洲團體桌球錦標賽男子組4強戰，和香港隊鏖戰至第5點，廖振珽在局數2:1領先下連丟2局遭逆轉，最終台灣隊以2:3落敗，無緣連續4屆闖進決賽。

昨天在8強戰對北韓獨拿兩點的廖振珽，今天繼續打頭陣，迎戰世界排名48的直拍橫打名將黃鎮廷，過去兩人三度交手，廖振珽雖然以1勝2負居下風，但唯一勝場就是今年清奈球星挑戰賽。今晚再度對決，廖振珽兩度在局數落後下扳平，決勝局在4:9落後下也一度追到8:9，但決勝關頭黃鎮廷正手發球搶攻得手，11:8拿下。

16歲的郭冠宏隨後接手上陣，面對世界排名69的左手新秀陳顥樺，前兩局以11:6、11:8輕鬆拿下的小郭，第3局在10:4聽牌下連丟7分，最後在化解2個局點後，有驚無險以14:12獲勝。

關鍵第3點，本屆亞錦賽首度亮相的19歲小將張佑安，首局雖錯失開局6:1領先，9:11遭逆轉，但隨即回穩，11:7、11:3、13:11後來居上擊敗同樣左手持拍的何鈞傑，幫助台灣隊以2:1超前。

世界排名67的郭冠宏在第4點遭到世界排名一度高居第6的黃鎮廷震撼教育，以1:11、7:11、2:11慘敗，雙方再度戰成平手。

決勝第5點，廖振珽打完前3局以4:11、11:4、11:0領先陳顥樺，第4局也取得4:2領先，並逼出對手的暫停。不料，重回比賽後，陳顥樺彷彿換了一個人，火力全開，打出一波9:2的反撲，11:6扳回一城。決勝局，廖振珽在3:2領先下突然崩盤，即使喊出暫停也未能止血，一口氣連丟7分，最終以5:11飲恨。

