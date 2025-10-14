自由電子報
體育 競技運動 高球

高球》京懋盃女子公開賽明登場 「微笑球后」曾雅妮領銜捍衛主場

2025/10/14 21:35

2025 京懋盃女子公開賽記者會出席貴賓及選手一同合影。（TLPGA提供）2025 京懋盃女子公開賽記者會出席貴賓及選手一同合影。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025京懋盃女子公開賽10/15週三即將於再興高爾夫球場開打，本賽事今年總獎金300萬元，此次吸引台、泰、日、美、新、馬、印度共92位職業、業餘選手同場競技，冠軍將可獲得54萬元獎金，以及由法藍瓷所提供的「艷冠群芳 紅薑花瓷瓶」冠軍盃。去年冠軍得主帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）再度造訪再興球場，尋求衛冕及在台今年第四冠的壯心引人注目，近期在女子台巡賽各有勝場入袋的劉芃姍、曾楨、彭婕，以及「微笑球后」曾雅妮亦齊聚一堂，正賽尚未展開便已話題十足。

今日大會特於再興球場舉行賽前記者會，並由冠名贊助單位京懋建設執行長范秉豐領銜致詞：「今年本賽事邁入第四屆，一路以來在TLPGA劉理事長幫助下，讓京懋盃一年比一年更加順利，選手報名也相當踴躍。同時透過比賽的進行，也吸引了許多企業夥伴積極的參與。這些年女子台巡賽加入了國內更多知名企業冠名贊助，比賽也辦得相當好，在劉依貞理事長的努力下，台灣女子職業高爾夫多了許多企業支持，環境也變得愈來愈好，所以在此謝謝劉理事長在這幾年任內的付出與辛苦，值得大家給予掌聲和喝采！當然也要感謝再興球場李翔麟董事長長期以來給予我們最大的協助，再興球場現在已成為許多球友的肯定，宛如一支飆股，會員證正朝著六字頭邁進，這也是相當值得慶賀的一件事。未來TLPGA在接任的黃璧洵理事長帶領下，女子職業高爾夫賽事將愈來愈蓬勃。」

TLPGA台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞則上台表示：「首先我要感謝京懋建設范兼豐執行長從疫情期間起，就承諾幫助台灣女子選手們搭建競賽的舞台，范執行長也展現了他的好人緣，號召了包括百辰創新鄭德篆董事長、臺灣強陳重熙董事長、日立冷氣、櫻花集團等企業及諸多好友一同來共襄盛舉今年賽事已經來到了第四年，我們期待這場優質的比賽能一直持續舉辦下去，為台灣培育更多優秀的高球人才。

今年的京懋盃女子公開賽在升級版的再興高爾夫俱樂部舉辦，我非常感謝李翔麟董事長的支持，及由葉副總所帶領的專業團隊在場地上維護的用心與諸多事務的配合，相信今年的比賽一定會更精彩，選手們也一定會有亮麗的佳績。」

再興高爾夫俱樂部副總經理葉曉寧隨後致詞時感謝各界對球場的支持：「這些年遇上極端氣候，儘管如此，再興球場仍全力改造升級場地，透過不斷的提升，帶入更多自然元素和優質的比賽環境，讓選手有更具挑戰性的賽事舞台。期待本週在現場能看到選手們能有更精采的表現，也希望藉由賽事，能有更多年輕選手投入高爾夫競技，也相信有大家的參與，本週賽事能夠圓滿成功。」

去年冠軍選手帕查拉朱達則是在最後向大家致意：「非常高興再度回到京懋盃女子公開賽，去年得了冠軍是非常棒的經驗，我很感謝京懋建設今年繼續贊助本賽事，我也會全力以赴，努力打出最好的成績。」

2025京懋盃女子公開賽將在明日進行首回合比賽，博斯高球二台則將在 10/16 週四第二回合11：30～15：00、 10/17週五最終回合 10：00～14：00分別進行轉播，歡迎大家準時收看。

京懋建設范秉豐執行長（中）、TLPGA劉依貞理事長（左1）、再興高爾夫球場葉曉寧副總（左2）、TLPGA駱淑禎賽務總監（右1）、衛冕冠軍帕查拉朱達。（TLPGA提供）京懋建設范秉豐執行長（中）、TLPGA劉依貞理事長（左1）、再興高爾夫球場葉曉寧副總（左2）、TLPGA駱淑禎賽務總監（右1）、衛冕冠軍帕查拉朱達。（TLPGA提供）

2025 京懋盃女子公開賽開球儀式貴賓與選手們一同合影。（TLPGA提供）2025 京懋盃女子公開賽開球儀式貴賓與選手們一同合影。（TLPGA提供）

