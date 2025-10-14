高球》公雞帶小雞邀請賽首回合 翁永田、鍾春興、陳秉承分組領先

第一回合翁永田以68桿單獨領先一般長春組。（謝敏男高爾夫基金會公雞帶小雞邀請賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025謝敏男高爾夫基金會公雞帶小雞邀請賽，於今日在大屯球場舉行首回合賽事。包括一般長春組、超級長春組與業餘青少年組，各個組別的競爭都相當激烈。在一般長春組部分，「小巨人」翁永田以68桿（-4）獨居領先，陳元車與汪德昌兩位常勝軍同以69桿（-3）居次，陳嘉軒與周宏男以70桿（-2）暫並列第四。

超級長春組由「二齒」鍾春興以69桿（-3）獨占鰲頭，莊新立71桿（-1）暫居第二，陳志明與張國瑞同以72桿（E）暫並列第三。業餘青少年組陳秉承72桿獨居領先，卓鈺得73桿（+1）居次，李妍嬉與駱守維都繳出74桿（+3）暫並列第三。另外，張國瑞（72桿）、鍾春興（69桿）、陳志明（72桿）與賽事主人謝敏男（78桿），首輪也都繳出比年齡更低的成績，獲得「同齡同桿獎」。

儘管時序進入深秋，但今日大屯球場依舊艷陽高照，一如盛夏般火熱。加上大屯球場的狹窄球道、堅硬不易停球的砲台式果嶺與難以判讀的推桿路線與草紋，在在考驗參賽選手們的體力、策略與耐性。從第1洞出發的翁永田前九洞賺了花、花了賺，兩鳥兩柏忌36桿平盤。轉進後九後就只進不出了，分別在第10、13、14與18洞都抓下博蒂，32桿。最終以六鳥兩柏忌的68桿完賽，獨居首位。

翁永田表示，今天開球都算直，只有第8洞歪到右邊墓地去，脫離後成功從樹縫中脫困，順利救帕，運氣不錯。兩個柏忌其實也打得不錯，只是果嶺較硬滾到後面去，回切又太大而掉桿。「今天還行，就只歪了一球，明天就照這樣打！翁永田說道。

暫並列第二的陳元車則是四鳥一柏忌，穩扎穩打地繳出69桿。包括第1洞三呎博蒂，第9洞與第18洞兩個五桿洞都是on兩推，第16洞打過頭切進抓鳥。他笑說這是他第一次來打公雞帶小雞，對大屯球場不太熟悉，昨天還特別來練球。「這座球場和台北球場很像，距離不長，就是得把球打直。就是輕鬆打，盡量讓球留在球道上。」陳元車說。「明天也是一樣，照著自己節奏打，能拿冠軍當然好，沒有就沒有，不會想太多。」

曾在公雞帶小雞四度奪冠的汪德昌，今天則是五鳥兩柏忌，69桿暫並列次席，自評表現「還好」。他先在第5洞兩呎推桿抓鳥，par 5第6洞兩on兩推再抓鳥，但有機會進帳的第9洞要打安全球反而歪掉吞下柏忌。轉進後九洞之後先在第11洞10呎推桿抓鳥，第13、14洞則都是推進六呎博蒂，可惜在第16洞開球太遠穿出球道，掉了一桿。

超級長春組部分，之前在九月的霧峰中區超級長春公開賽被陳滄德中斷八連霸紀錄的「超級戰將」鍾春興，首輪以六鳥三柏忌的69桿獨居領先，先聲奪人。從後九出發的他前面九洞兩鳥兩柏忌平盤，但轉進前九之後開啟抓鳥模式，先後在第1、2、5、6洞都賺進桿數，可惜在第7洞又掉了一桿。這位老先覺對自己今天的表現覺得還行，馬馬虎虎。對於明天的決賽，「打就對了，沒有什麼好想的！」

目前就讀南港高工一年級的陳秉承，首輪三鳥三柏忌72桿領先業餘青少年組，衛冕之路有了一個很好的開始。不過，這位林口球場的培訓選手對自己的表現不太滿意。「整體表現還可以，但有好幾個推桿都沒有把握住。」陳秉承懊惱地說道。

明天第二輪決賽依舊採第1、10洞雙邊開球，第1組06：30開球，最後一組09：05開球。

