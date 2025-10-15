自由電子報
國聯冠軍賽》腦袋卡住導致「8-6-2」雙殺 道奇赫南德茲自責：全都怪我

2025/10/15 07:15

赫南德茲。（資料照）赫南德茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天在國聯冠軍賽G1險勝釀酒人，其中道奇發生一記罕見的404英呎飛球雙殺差點就成為本場比賽關鍵，今天「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）在受訪時直白地表示：「我搞砸了。」

該雙殺在4局上半1人出局滿壘時發生，當時馬恩西（Max Muncy）敲出一記404英呎的深遠飛球，釀酒人中外野手弗里利克（Sal Frelick）躍起接球後，球彈到全壘打牆才被接到，弗里利克馬上把球回傳本壘封殺掉赫南德茲，再傳三壘形成罕見的「8-6-2」雙殺守備，是35年季後賽史上第一次。

因為判斷失誤導致來不及跑回本壘的赫南德茲直言：「這是個如果你2天前問我該怎麼做我就會說，只要球碰到手套，我就會衝回來的play。但在那個時候，我腦袋卡住了。」、「我不認為任何的解釋是精準的。當我看到球打到手套，我就該衝。然後我看到球彈出手套，但我的反應很糟糕。就是在那個時刻我的思緒變得混亂。全都怪我，事情就這樣發生了。」

不過雖然發生如此詭異的跑壘瑕疵，但道奇依舊在驚滔駭浪當中以2：1收下第一場勝利，今天將要跟釀酒人再戰G2，尋求系列賽2勝0敗優勢。

