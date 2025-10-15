MLB》連2季90勝後震撼退休！教士席爾特壓力大到掉髮、收過死亡威脅

連續2季帶領教士拿下90勝球季的席爾特突然宣布退休震撼球界。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕讓教士連2年都保有90勝以上戰績的57歲總教練席爾特（Mike Shildt），在合約還有2年的情況下臨時宣布退休，《The Athletic》報導透露內幕指出他的壓力相當大，並指出因近期運動賭博文化盛行，導致席爾特也收過死亡威脅。

席爾特在2018到2021年賽季都執教紅雀隊，在2024年於教士隊重拾執教鞭，連續2年都帶出90勝以上的戰績（93、90），成為隊史第一位連2年90勝教頭，季後賽去年於國聯分區系列賽以2勝3敗不敵道奇，今年則在外卡以1勝2敗不敵小熊。

席爾特因為健康狀態惡化，加上這個引人注目的工作帶來的壓力下選擇退休，同時更放棄剩餘2年的合約，更沒有跟球團協議要求部分剩餘合約的金額，他的舉動也引起業內人士的懷疑。

教士隨隊記者丹尼斯．林（Dennis Lin）表示，席爾特透露的事情可能會在接下來引起討論。席爾特表示，57歲的他在8月底就開始考慮退休的可能性，他表示自己在剛結束的賽季曾經歷失眠、胸痛、掉髮等問題，且在運動賭博盛行的現在，他還收過陌生人的死亡威脅。在外卡系列賽被淘汰後，席爾特便告訴教士總管裴勒（AJ Preller），他需要一個禮拜來充電跟休息。

席爾特透露，裴勒對於他的決定並不意外，因為他看起來已經筋疲力竭了：「我不希望人們以為我已經放棄、不投入，或沒有在做好我的工作。」席爾特說。「不是那樣的。我告訴自己，從我擔任這個職位的第一天起，不論層級如何...我都會從頭到尾全力以赴。我會盡我所能，因為我對球隊和球員有責任。所以我確實是這麼做的。」、「但我可以告訴你，我那段時間真的常常覺得很不舒服。我身體狀況不好、非常疲憊，也睡不好。這不是誰的錯，只是每天的壓力太大了。你知道的，就是不健康。有時候你真的得先照顧好自己，懂嗎？」

有消息指出，席爾特的合約每年為200萬美元（約新台幣6139萬），他也表示自己很高興可以從這項運動中賺那麼多錢。同時席爾特也澄清，自己跟總管裴勒並沒有嫌隙，唯一的遺憾是他無法幫助教士拿下世界大賽冠軍。消息指出，現任小熊板凳教練，曾代理過教士主帥佛雷爾提（Ryan Flaherty），是目前教士新主帥的候選人之一。

席爾特坦言：「當我抬頭一想發現，天啊，我已經57歲了。」他表示，只要去跟許多擁有實績的名教練們聊聊，就會發現這份工作真的很消耗人。「那些傢伙都出現過一些嚴重的身體狀況。」

「我現在從一個很好的情況離開。我的意思是，沒有什麼是完美的，這裡也不是完美的，但我有一位充滿熱情、在乎球隊、渴望勝利的總管，我不能再要求更多了。我還有一位很棒的投手教練、打擊教練，以及非常堅強的教練團與幕後支援團隊。而最重要的是，我有一群很棒、非常有天賦的球員。我得照照鏡子，問自己是否真的準備好再經歷一次那樣的挑戰，是否還能撐過90勝與季後賽所需的一切。」席爾特補充：「而我無法給出肯定的答案。」

