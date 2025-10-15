自由電子報
國聯冠軍賽》佐佐木朗希球速下滑 道奇教頭坦言不知道原因

2025/10/15 08:00

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽，道奇23歲新人佐佐木朗希昨天在G1後援0.2局失1分，道奇靠37歲老將崔南（Blake Treinen）送出再見三振，最後在客場以2比1險勝釀酒人。不過，佐佐木朗希球速出現下滑的狀況，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪坦言有注意到這件事，並提到朗希G2可能不會出賽。

佐佐木朗希昨天在第9局登板，後援0.2局被敲1安、丟2次保送，被敲1支高飛犧牲打掉1分。此戰佐佐木朗希合計22球只有10顆好球，最快球速99.3英哩（約159.8公里），四縫線速球的均速為98英哩（約157.7公里）。

佐佐木朗希先前在國聯分區賽G4面對費城人，當天交出完美3局後援表現，最快丟到100.7英哩（約162公里），四縫線速球的均速為99.5英哩（約160.1公里）。

對於佐佐木朗希的球速下滑，羅伯斯表示，「我們確實注意到這點，但我不知道原因。我們會看看今天的狀況，但這對我們來說是一個未知的領域，我們還在蒐集訊息，他也盡力保持準備、隨時上場並做出貢獻。」

被問到佐佐木朗希今天是否能出賽，羅伯斯僅說，「我不會說完全無法上場，但我們不太可能會用他。」

