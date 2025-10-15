自由電子報
體育 棒球 MLB

美聯冠軍賽》前2戰都吞敗的藍鳥 G4派41歲名投薛哲扛先發重任

2025/10/15 08:30

薛哲。（資料照，路透）薛哲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的美聯冠軍賽，美聯東區龍頭藍鳥意外連輸2場，系列賽陷入0比2的落後。藍鳥隊今天宣布，41歲塞揚強投薛哲（Max Scherzer）將扛系列賽第4戰先發。

薛哲今年受到右手拇指發炎影響，整季例行賽先發17場，交出5勝5敗，防禦率5.19的成績寫生涯單季最糟，共投85局賞82次三振，被打擊率2成62，每局被上壘率為1.29。薛哲沒有進入美聯分區賽名單，藍鳥在晉級美聯冠軍賽後，也把薛哲放進球隊季後賽名單。

薛哲生涯在季後賽登板30場有25場先發，累積7勝8敗、平均防禦率3.78。薛哲前一次在季後賽登板已經是2023年遊騎兵隊的時候。

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）今天受訪說，相信薛哲能做好準備，並在關鍵時刻挺身而出，「他是名人堂等級的球員是原因的，所以當你把球交給她時，會感到很放心，也期待看到他上場表現。」

明天的美聯冠軍賽G3，藍鳥將派出今年傷癒復出的前塞揚強投畢伯（Shane Bieber）先發，水手推出明星強投柯比（George Kirby）。

