網球》哪裡能打2場賺1.8億？ 頂尖選手不諱言為錢參加六王大滿貫

沙國砸重資舉辦的六王大滿貫表演賽即將開打。（圖片取自官網）

〔體育中心／綜合報導〕頂尖球員雖常抱怨網球賽程過於緊湊，但仍有多位名將參加本週三在沙烏地阿拉伯開打的表演賽「Six Kings Slam（六王大滿貫）」。對於外界質疑，美國好手弗里茲（Taylor Fritz）坦言原因很簡單：「我很想看看哪個比賽能讓你只打三場，對前兩種子來說甚至只打兩場，就能賺進600萬美元（約新台幣1.8億）。」

本屆共有六位球星參賽，包括去年在沙國拿下冠軍的辛納（Jannik Sinner）、前球王喬科維奇（Novak Djokovic），現任球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）以及德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）以及美國好手弗里茲。

請繼續往下閱讀...

本次賽事的獎金超越所有正式賽事冠軍獎金，甚至超過美網近期創下的男女單500萬美元紀錄。據報導，每位參賽者都可獲得150萬美元出場費，冠軍可再拿額外獎金，總額達600萬美元。整個賽事將於Netflix現場轉播。

辛納坦言，豐厚獎金確實是一大動力：「這不是什麼需要隱藏的事，我們都知道獎金有多高。如果說這不構成動力那就是騙人的。每位球員都會盡量多贏幾場，雖然是表演賽，但這裡的動力更多一點。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法