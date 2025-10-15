MLB》洋基被淘汰後開鍘！ 掰了2位資深教練、預計仍有變動

洋基確定不會留下資深教練哈基（後）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在美聯分區系列賽被以1勝3敗藍鳥淘汰後，根據《The Athletic》報導，今天球隊證實將不會續聘長期擔任球隊牛棚教練的哈基（Mike Harkey）以及一壘教練查普曼（Travis Chapman）。

哈基是在洋基任期最長的教練，他在2008年首度加入洋基擔任牛棚教練，並在2013年離隊，在2016年再次以牛棚教練的身分加入洋基，他因為開朗的外向個性深受球員喜愛。

不過洋基本季的牛棚表現掙扎，成為球隊最弱的一環，2025年賽季洋基牛棚的防禦率在全大聯盟排名第23名。過去洋基都以強大牛棚著稱，但今年幾位主力球員包含威廉斯（Devin Williams）、威佛（Luke Weaver）都表現不佳。

一壘教練查普曼在洋基曾擔任過多個職位，他從小聯盟防守助理教練做起，2017年擔任過多明尼加夏季聯盟查爾斯頓河狗隊的主帥，在2022年被納入大聯盟教練團，擔任一壘與內野教練，球團內部對他善於觀察對方投手動作細節，並傳達給打者的能力讚譽有加。

查普曼今年的主要職責是負責內野的防守，本季洋基內野的出局製造值（OAA）排名聯盟第16名，其中金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）更從一位金手套等級的防守好手退化成同位置當中最差的防守球員。

報導指出，洋基今年的教練團還有可能會有更多的變動，因為投手教練布雷克（Matt Blake）還有捕手協調員史萬森（Tanner Swanson）今年都是球團選擇權，板凳教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）與三壘教練羅哈斯（Luis Rojas）的合約則是今年到期。

