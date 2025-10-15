自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基被淘汰後開鍘！ 掰了2位資深教練、預計仍有變動

2025/10/15 08:54

洋基確定不會留下資深教練哈基（後）。（資料照）洋基確定不會留下資深教練哈基（後）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在美聯分區系列賽被以1勝3敗藍鳥淘汰後，根據《The Athletic》報導，今天球隊證實將不會續聘長期擔任球隊牛棚教練的哈基（Mike Harkey）以及一壘教練查普曼（Travis Chapman）。

哈基是在洋基任期最長的教練，他在2008年首度加入洋基擔任牛棚教練，並在2013年離隊，在2016年再次以牛棚教練的身分加入洋基，他因為開朗的外向個性深受球員喜愛。

不過洋基本季的牛棚表現掙扎，成為球隊最弱的一環，2025年賽季洋基牛棚的防禦率在全大聯盟排名第23名。過去洋基都以強大牛棚著稱，但今年幾位主力球員包含威廉斯（Devin Williams）、威佛（Luke Weaver）都表現不佳。

一壘教練查普曼在洋基曾擔任過多個職位，他從小聯盟防守助理教練做起，2017年擔任過多明尼加夏季聯盟查爾斯頓河狗隊的主帥，在2022年被納入大聯盟教練團，擔任一壘與內野教練，球團內部對他善於觀察對方投手動作細節，並傳達給打者的能力讚譽有加。

查普曼今年的主要職責是負責內野的防守，本季洋基內野的出局製造值（OAA）排名聯盟第16名，其中金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）更從一位金手套等級的防守好手退化成同位置當中最差的防守球員。

報導指出，洋基今年的教練團還有可能會有更多的變動，因為投手教練布雷克（Matt Blake）還有捕手協調員史萬森（Tanner Swanson）今年都是球團選擇權，板凳教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）與三壘教練羅哈斯（Luis Rojas）的合約則是今年到期。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中