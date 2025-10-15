自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》不敢住「鬧鬼飯店」道奇「西語老師」：雖然我不相信有鬼...

2025/10/15 09:14

道奇「西語老師」T.赫南德茲。（路透）道奇「西語老師」T.赫南德茲。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽，道奇前2場作客密爾瓦基，對決全大聯盟例行賽戰績最佳的釀酒人。道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）今天賽前受訪透露，雖然自己不相信鬼，但他的妻子相信，因此他們決定換地方住。

密爾瓦基當地的普菲斯特飯店（The Pfister Hotel），這間旅館在大聯盟是出名的「鬧鬼飯店」。像是道奇球星貝茲（Mookie Betts）就拒絕入住，每當道奇來到密爾瓦基的時候，貝茲就會自己找一間Airbnb入住。

「我不相信有鬼。我以前也住過那，從來沒看過或聽過什麼奇怪的事情。」T.赫南德茲今天受訪說，這次客場旅程，妻子也一起來，「她說不想住那，所以我們只好另外找一家飯店...不過，我有聽到其他球員和他們的妻子說，這幾晚似乎真的有些事情發生。」

「燈光，有些房間的燈會自己開開關關。」T.赫南德茲說，「還有門的聲音、腳步聲之類的，我也不清楚...我不是那種會說，『喔，我以前也遇過』，因為我沒有。而且我不認為自己會遇到那種事。」

