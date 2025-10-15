自由電子報
MLB》放棄24.6億合約！ 紅襪明星三壘手柏格曼預計將成自由身

2025/10/15 09:32

柏格曼將成為自由球員。（資料照）柏格曼將成為自由球員。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）在休賽季以3年1.2億美元合約（約新台幣39億元）轉戰紅襪，今天《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）透露，他預計會跳脫剩餘2年8000萬美元（約新台幣24.6億）的合約，成為自由球員。

柏格曼在今年跟紅襪簽下一張3年1.2億美元合約，其中每年有2000萬美元是延遲付款，且要10年後才會開始支付，另外還有500萬美元是簽約金，今年柏格曼年薪為3500萬美元，原本預計明年與後年的合約合計8000萬美元，不過他選擇跳出。

今年賽季31歲的柏格曼在紅襪表現出色，114場出賽打擊三圍.273/.360/.462，wRC+（加權得分創造值）125，保送率上季為6.7%，今年反彈到10.3%，三振率則維持在優秀的14.1%，其中他90.1英哩的平均擊球初速以及44.4%的強擊球率都創下生涯新高，儘管曾因為右小腿傷勢缺席7週，最終柏格曼仍留下3.5的fWAR（勝利貢獻值）。

海曼指出，除了可能簽回他的紅襪以外，老虎也是可能的追求者，上季老虎曾開給他6年1.715億美元，但並沒有被接受。此外，藍鳥與水手兩支正在美聯冠軍賽對決的球隊也是適合柏格曼的去處，不過海曼提到這場爭奪戰也可能出現意外人選。

