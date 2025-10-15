自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》山本由伸111球飆完投勝、大谷適時安 道奇收2連勝

2025/10/15 11:01

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽G2，道奇日本強投山本由伸今天完投9局僅失1分，日本巨星大谷翔平敲關鍵安，道奇最後在客場以5比1擊敗釀酒人，系列賽取得2比0領先。

山本由伸首局被釀酒人外野新星喬里奧（Jackson Chourio）敲陽春砲，道奇第2局靠「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）陽春彈追平比數，接著帕赫斯（Andy Pages）敲帶有1分打點的二壘安打，道奇單局拿2分超前比數。道奇球星馬恩西（Max Muncy）6局上敲陽春砲添加保險分。

前3打數0安、吞2次三振的大谷翔平，7局上擊出帶有1分打點的適時安打，為球隊再拿1分，也中斷連19打數0安的低迷狀況。道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）8局上敲適時安再得1分。

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

山本由伸除了首局掉分外，第2局至第9局壓制釀酒人打線，只再讓對手敲2安，最後4局上演12上12下，飆出旅美生涯首場季後賽完投勝。

山本由伸完投9局111球，僅被敲3安，包含一發全壘打，失掉1分，賞6次三振、丟1次保送，摘下今年季後賽第2勝。

整場山本由伸用111球中，有34顆指叉球，曲球、四縫線速球各27顆，12顆卡特球，9顆伸卡球，2顆滑球。山本此戰最快丟到97.6英哩（約157公里）。

道奇全場有10安，大谷翔平此戰5打數1安1打點，單場吞3次三振，今年季後賽打擊率為0.147；釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta）主投5.2局挨2轟，失掉3分吞敗。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中