國聯冠軍賽》山本由伸111球飆完投勝、大谷適時安 道奇收2連勝

山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽G2，道奇日本強投山本由伸今天完投9局僅失1分，日本巨星大谷翔平敲關鍵安，道奇最後在客場以5比1擊敗釀酒人，系列賽取得2比0領先。

山本由伸首局被釀酒人外野新星喬里奧（Jackson Chourio）敲陽春砲，道奇第2局靠「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）陽春彈追平比數，接著帕赫斯（Andy Pages）敲帶有1分打點的二壘安打，道奇單局拿2分超前比數。道奇球星馬恩西（Max Muncy）6局上敲陽春砲添加保險分。

前3打數0安、吞2次三振的大谷翔平，7局上擊出帶有1分打點的適時安打，為球隊再拿1分，也中斷連19打數0安的低迷狀況。道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）8局上敲適時安再得1分。

山本由伸。（法新社）

山本由伸除了首局掉分外，第2局至第9局壓制釀酒人打線，只再讓對手敲2安，最後4局上演12上12下，飆出旅美生涯首場季後賽完投勝。

山本由伸完投9局111球，僅被敲3安，包含一發全壘打，失掉1分，賞6次三振、丟1次保送，摘下今年季後賽第2勝。

整場山本由伸用111球中，有34顆指叉球，曲球、四縫線速球各27顆，12顆卡特球，9顆伸卡球，2顆滑球。山本此戰最快丟到97.6英哩（約157公里）。

道奇全場有10安，大谷翔平此戰5打數1安1打點，單場吞3次三振，今年季後賽打擊率為0.147；釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta）主投5.2局挨2轟，失掉3分吞敗。

大谷翔平。（路透）

