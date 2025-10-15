國聯冠軍賽》昨天罕見雙殺、今雪恥開轟！ 馬恩西創道奇隊史新紀錄

〔體育中心／綜合報導〕道奇三壘重砲馬恩西（Max Muncy）在昨天於滿壘時敲出404英呎深遠飛球，最終卻形成季後賽史上首見的「8-6-2」雙殺守備，今天他在6上再次挑戰釀酒人中外野大牆成功，改寫道奇隊史新紀錄。

道奇首局山本由伸被砲轟失掉首分，不過2上「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）就敲出陽春砲追平，同局帕赫斯（Andy Pages）的二壘安打超前比數。6局上半馬恩西敲出中外野方向412英呎陽春砲添加保險分，助隊取得3：1領先。

請繼續往下閱讀...

馬恩西的全壘打是他今年季後賽首轟，生涯他在道奇累積14發季後賽全壘打，打破原本與席格（Corey Seager）、透納（Justin Turner）並列的紀錄，獨居道奇隊史全壘打王。

馬恩西季後賽首轟，打破道奇隊史紀錄。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法