自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》日本史上第一人！ 山本由伸鬼神完投寫道奇21年偉業

2025/10/15 11:20

山本由伸。（路透）山本由伸。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊「日本最強投」山本由伸今天燃燒111球，完投9局僅失1分率隊擊敗釀酒人，在國聯冠軍系列賽取得2勝0敗領先，他不僅成為日本史上第一位在季後賽完投的選手，也成為自2004年已故的投手利馬（Jose Lima）後，道奇相隔21年再度有球員能在季後賽完投。

山本由伸本場比賽共用111球，除了首局首打席被釀酒人新星喬里奧（Jackson Chourio）敲出陽春砲外都沒有掉分，9局僅被打3支安打，送出7次三振，1次四壞保送，防禦率1.83。球隊給他5分支援讓他成功收下今年季後賽第2勝。

山本由伸的表現成為日本投手史上第一位在季後賽完投的球員，另外他也成為自2017年美聯冠軍賽G2的韋蘭德（Justin Verlander）後，再次於季後賽投出完投的球員，也是道奇隊史自2004年的利馬後第一人，連續2年都在季後賽繳出驚人表現的山本由伸，完美展現道奇跟他簽下10年3.25億美元（約新台幣99億）的價值。

上戰道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）繳出8局好投，他跟山本由伸成為自2016年巨人隊的「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）與奎托（Johnny Cueto）後，再次有先發可以連續2場比賽在季後賽繳出8局以上的表現。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中