國聯冠軍賽》日本史上第一人！ 山本由伸鬼神完投寫道奇21年偉業

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊「日本最強投」山本由伸今天燃燒111球，完投9局僅失1分率隊擊敗釀酒人，在國聯冠軍系列賽取得2勝0敗領先，他不僅成為日本史上第一位在季後賽完投的選手，也成為自2004年已故的投手利馬（Jose Lima）後，道奇相隔21年再度有球員能在季後賽完投。

山本由伸本場比賽共用111球，除了首局首打席被釀酒人新星喬里奧（Jackson Chourio）敲出陽春砲外都沒有掉分，9局僅被打3支安打，送出7次三振，1次四壞保送，防禦率1.83。球隊給他5分支援讓他成功收下今年季後賽第2勝。

山本由伸的表現成為日本投手史上第一位在季後賽完投的球員，另外他也成為自2017年美聯冠軍賽G2的韋蘭德（Justin Verlander）後，再次於季後賽投出完投的球員，也是道奇隊史自2004年的利馬後第一人，連續2年都在季後賽繳出驚人表現的山本由伸，完美展現道奇跟他簽下10年3.25億美元（約新台幣99億）的價值。

上戰道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）繳出8局好投，他跟山本由伸成為自2016年巨人隊的「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）與奎托（Johnny Cueto）後，再次有先發可以連續2場比賽在季後賽繳出8局以上的表現。

