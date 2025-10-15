自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

亞洲盃資格賽》四邊包繩2.0？大螢幕轉播「PTT簡報」挨轟

2025/10/15 13:06

昨（14日）在台北田徑場舉辦的2027年亞洲盃資格賽，現場大螢幕突然出現「PTT簡報」畫面。（Threads「makena」授權提供、圖擷取自中華民國足球協會官網，本報合成）昨（14日）在台北田徑場舉辦的2027年亞洲盃資格賽，現場大螢幕突然出現「PTT簡報」畫面。（Threads「makena」授權提供、圖擷取自中華民國足球協會官網，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕昨（14日）在台北田徑場舉辦的2027年亞洲盃資格賽，台灣男足在主場背水一戰，但最終輪第4戰以1：6吞敗，無緣晉級會內賽。賽後總教練黃哲明宣布請辭，並指出足協給予的資源不足，引發各界討論與聲援，更有購票入場的球迷爆料，比賽期間現場大螢幕出現「PTT簡報」，荒唐畫面掀起全網譁然與炎上。

據了解，社群平台Threads網友「makena」分享自己昨日購票前往台北田徑場，觀看台灣男足對上泰國的亞洲盃資格賽最終輪，未料在比賽期間，田徑場場內的大螢幕計分版畫面突然出現「倒數時計時器」，甚至還出現疑似比賽主辦單位中華民國足球協會或其他有關單位，當著4000多名球迷前「修改PPT簡報」，離譜行徑讓眾人傻眼。

網友們紛紛痛斥，「超級不專業好丟臉」、「泰國人應該覺得台灣人有夠Chill」、「真的有夠丟臉的，足協到底在幹嘛」、「有沒有心放在上面，大家很清楚了吧」、「繼四邊包繩不打洞又一巨作，比賽現場PPT教學」、「設備真的是爛到笑，不重視足球就別辦比賽了吧 」、「我之前說藍色監獄是PPT我要道歉了，原來這才是真的PPT」、「為什麼不少請幾個啦啦隊，把錢拿來做進球換人視覺呢？窮到用PPT真的傻眼」。

另有網友留言緩頰，畫面中的PPT應該是亞洲足協官方的指定範本，或許中華民國足球協會只是直接拿來用。但有香港網友補充分享，14日晚間在香港啟德啟德體育館舉辦的香港對孟加拉，現場大螢幕不僅播放精美的自製動畫與參賽選手介紹，計分版畫面也相當「正常」，並未出現類似在台北田徑場發生慘不忍睹的鬧劇。

此事也讓不少網友再度討論起，台灣男足總教練黃哲在賽後記者會宣布請辭原因。黃哲明沉痛點出，年輕球員在場上勇於展現自己，這場表現已算可圈可點，然而如此努力的球員們，足協給的待遇和資源不足，也得不到應有的尊重，令讓他難以接受，為此喊話足協好好正視長年未解的問題，也希望自己卸任後，下一位教練能讓台灣男足更好。

相關新聞請見：

台灣隊慘輸5球 教頭請辭槓上足協
呼籲足協對球員好一點 球迷舉牌：我們不要啦啦隊
沒有奇蹟！世界排名173台灣男足1:6不敵泰國確定淘汰
台灣男足對戰泰國最慘一敗 總教練黃哲明請辭、點出足協問題
世壯運「四邊包繩不打洞」被酸爆 北市建管處發聲：別再批評市府！

在 Threads 查看

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中