亞洲盃資格賽》四邊包繩2.0？大螢幕轉播「PTT簡報」挨轟

昨（14日）在台北田徑場舉辦的2027年亞洲盃資格賽，現場大螢幕突然出現「PTT簡報」畫面。（Threads「makena」授權提供、圖擷取自中華民國足球協會官網，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕昨（14日）在台北田徑場舉辦的2027年亞洲盃資格賽，台灣男足在主場背水一戰，但最終輪第4戰以1：6吞敗，無緣晉級會內賽。賽後總教練黃哲明宣布請辭，並指出足協給予的資源不足，引發各界討論與聲援，更有購票入場的球迷爆料，比賽期間現場大螢幕出現「PTT簡報」，荒唐畫面掀起全網譁然與炎上。

據了解，社群平台Threads網友「makena」分享自己昨日購票前往台北田徑場，觀看台灣男足對上泰國的亞洲盃資格賽最終輪，未料在比賽期間，田徑場場內的大螢幕計分版畫面突然出現「倒數時計時器」，甚至還出現疑似比賽主辦單位中華民國足球協會或其他有關單位，當著4000多名球迷前「修改PPT簡報」，離譜行徑讓眾人傻眼。

請繼續往下閱讀...

網友們紛紛痛斥，「超級不專業好丟臉」、「泰國人應該覺得台灣人有夠Chill」、「真的有夠丟臉的，足協到底在幹嘛」、「有沒有心放在上面，大家很清楚了吧」、「繼四邊包繩不打洞又一巨作，比賽現場PPT教學」、「設備真的是爛到笑，不重視足球就別辦比賽了吧 」、「我之前說藍色監獄是PPT我要道歉了，原來這才是真的PPT」、「為什麼不少請幾個啦啦隊，把錢拿來做進球換人視覺呢？窮到用PPT真的傻眼」。

另有網友留言緩頰，畫面中的PPT應該是亞洲足協官方的指定範本，或許中華民國足球協會只是直接拿來用。但有香港網友補充分享，14日晚間在香港啟德啟德體育館舉辦的香港對孟加拉，現場大螢幕不僅播放精美的自製動畫與參賽選手介紹，計分版畫面也相當「正常」，並未出現類似在台北田徑場發生慘不忍睹的鬧劇。

此事也讓不少網友再度討論起，台灣男足總教練黃哲在賽後記者會宣布請辭原因。黃哲明沉痛點出，年輕球員在場上勇於展現自己，這場表現已算可圈可點，然而如此努力的球員們，足協給的待遇和資源不足，也得不到應有的尊重，令讓他難以接受，為此喊話足協好好正視長年未解的問題，也希望自己卸任後，下一位教練能讓台灣男足更好。

相關新聞請見：

台灣隊慘輸5球 教頭請辭槓上足協

呼籲足協對球員好一點 球迷舉牌：我們不要啦啦隊

沒有奇蹟！世界排名173台灣男足1:6不敵泰國確定淘汰

台灣男足對戰泰國最慘一敗 總教練黃哲明請辭、點出足協問題

世壯運「四邊包繩不打洞」被酸爆 北市建管處發聲：別再批評市府！

在 Threads 查看

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法